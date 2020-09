Le mot qui fait… RÂLER !

PAUPÉRISME

s. m. [pô-pé-ri-sm’]

Néologisme. Appauvrissement des classes inférieures ; existence d’un grand nombre de pauvres dans un État. L’extinction du paupérisme.

— ÉTYMOLOGIE —

Lat. pauper, pauvre. PAUVRE : pauper ou pauperus, que les étymologistes décomposent en pauca pariens, produisant peu ; comparez opiparus, et, par le changement de a en e, puerpera, vipera.

La confusion de l’u et du v fait qu’on ne sait si dans les hauts temps on prononçait poure ou povre .

— Dictionnaire Encyclopédique, Émile Littré, 1859-1872