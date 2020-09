Article paru dans le n°5 de janvier 2019.

EXPÉRIENCE

« Il vaut mieux qu’il pleuve aujourd’hui plutôt qu’un jour où il fait beau.«

— Pierre Dac.

Connaissez-vous la théorie du centième singe ?

En gros, un animal de type simiesque tape un fruit-à-coque sur le sol pour le casser et manger son contenu ; et puis un jour, l’un d’entre-eux découvre, en tapant avec un caillou sur un fruit-à-coque posé au sol, que cela pouvait rendre la tâche plus aisée. Un singe imité par d’autres dans le groupe puis, sans raison scientifique connue, d’autres singes d’autres groupes font de même et, finalement, des singes à l’autre bout de la planète, sans raison scientifique connue, finissent par faire de même.

Je vous propose une expérience et, pour vous la présenter, je vais vous conter celle que j’ai tenté dans un tiers-lieu de type traditionnel qu’on appelle bistrot.

« Le progrès : trop robot pour être vrai.«

— Jacques Prévert.

C’était un samedi matin de printemps où, selon la météorologie-officielle, il devait faire frais mais beau ; d’ailleurs, le vent d’Est permettait d’admirer un ciel d’un bleu à vous couper le souffle. Tout le monde était entassé dans la pièce de l’échoppe, affairé à consommer tout ce que le bistrotier pouvait proposer de servir (et au delà), lorsqu’un quidam, voisin de comptoir, me lança : « Ils annoncent du beau temps pour tout le week-end. — Ah ?… »

Et vla-ti pas que le gazier se lançait dans une tirade monologuesque concernant La-météo-science-exacte « et que, maintenant, avec le progrès, on arrivait à prévoir, avec certitude ! le temps qu’il fera jusqu’à dix jours », bla blabla. Pas-si-on-nant !

« Quand j’étais môme, la chaîne météo, ça existait déjà. On appelait ça la fenêtre.«

— Jean Yanne.

Je lui répondais que cela semblait plus à de la prédiction, de la divination qu’à de la prévision, comme il aimait à dire. Le quidam, le prit mal, monta le ton et m’assurait, sans le moindre argument (évidemment !) que les « prévisions étaient assurées avec des statistiques et des pourcentages de réussite », bla blabla. Su-per–pas-si-on-nant !

« La météorologie est une science exacte, le problème, c’est que les météorologues ne la connaissent pas. »

— Coluche.

Au lieu de lui répondre que des statistiques ont toujours été utilisées pour : 1. leur faire dire ce que l’on veut et, 2. « noyer le poisson » en le submergeant de donnée inutiles afin de mieux conditionner, je lui lançai : « Veux-tu jouer ? — Que quoi ? — Je te propose un jeu. » Et je lui présentai l’expérience : « Durant ton apéro, je te propose de penser « neige » — Hein ? »

Quelques clients étaient présents et, ayant entendu notre conversation, je les invitais à faire de même.

Et de temps en temps, je passais parmi eux pour leur dire « neige« . Certain m’avouèrent que, lorsque je leur disais « neige« , ils pensaient à « pas de neige« , mais le résultat fut le même.

Au total, plus ou moins dix personnes étaient concernées par l’expérience et, au bout d’un peu moins d’une heure, il s’était mis à neiger : de fines particules d’eau blanchies par le vent dansaient gracieusement dans l’air avant de disparaître au contact du macadam.

« Quand les hirondelles volent bas, les pavés se prennent pour des nuages.«

— Proverbe français.

C’est quoi ce délire ? – Ce délire est ce que l’on appelle diriger l’intention. L’intention est, selon Émile Littré, l’action de tendre l’esprit et, par suite, amener le mouvement de l’âme par lequel on tend à quelque fin. En un sens restreint, d’ailleurs peu usité, l’intention peut être une inclination, telle celle de l’amour.

« L’intention, c’est le regard de l’âme«

— Méditations sur les Évangiles, Sermon sur la montagne,

29e jour, Jacques-Bénigne Bossuet.

Comment ça marche ? – C’est tout con. Émettre une intention est se servir de son mental à bon escient. En effet, le mental est un outil de précision, comparable à un faisceau laser, qui permet de créer des intentions.

Malheureusement, lors de « déficiences », tels des débordements émotionnels par exemple, l’outil, qu’est le mental, n’étant plus canalisé, vient à former ce que certains appellent des formes-pensées, l’équivalent d’un phare qui éclabousse tout ce qu’il peut avoir en contact ; imaginez-vous éclaboussant tout et éclaboussé par tout le monde. Si au moins, cela nous permettait de voir dans le noir… ben même pas, parce qu’en éclaboussant tout, cela créé des interférences avec notre conscient et nos ressentis, pouvant aller jusqu’à nous rendre aveugle face à la réalité. De plus, des personnes mal-intentionnées se sont rendues compte qu’entretenir de fortes émotions, tout en concentrant dans le mental une certaine morale, pouvait être très pratique pour conditionner, manipuler le conscient-collectif de la population.

« Quand un arbre tombe, on l’entend ; quand la forêt pousse, pas un bruit. »

— Proverbe africain.

Et bien apprenez, doux peuple,

que, grâce à cela,

vous pouvez tout changer !

Vous pouvez changer votre façon de penser,

de dire et d’agir et que ce changement peut aller

jusqu’à faire fléchir un système politique,

un système économique, une civilisation.



Il est cependant très, très important de noter et de retenir ceci :

À chaque fois que tu penses à quelque chose,

tu donnes de l’énergie à cette chose ;

si tu essayes d’arrêter de penser à quelque-chose, tu ne peux pas :

l’effort même pour l’arrêter lui donne toute énergie,

tout l’effort mis à l’éviter se transforme en attention.

Lorsque tu veux ne pas penser à quelque-chose,

tu es déjà en train d’y penser

et cela peut devenir obsession.