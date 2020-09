FRENSHIT !

Article paru dans le n°9 de septembre 2019.

On pourrait également dire :

— ah, c’est, du coup, moins joli —

Bref ! dans la Grosse-production-industrielle-cinématographique, tout ce qui n’est pas chanson en Langue anglo-bas-saxonne est purement de la merde —Vous ne me croyez pas ? Bordel ! regardez un film bien de chez nous des trente dernières années et jugez par vous même, quoi ! — !

Il est vrai que, depuis le Plan Mar(é)shall que-voilà, ratifié à la sortie de l’occupation et imposant, contre du maïs alors qu’on avait besoin de blé (corn GB & US corn), la culture musico-cinématographique du grand-patron-des-alliés — pourtant déjà bien présente depuis les gramophones et premières projections sur toile de drap —, il n’y a plus que du film — de masse, intellectuel ou potache — dont la chanson… à texte… hautement… merdiques… ne peut être qu’en anglois ! et trop rarement sous-titré ! juste pour faire chier !