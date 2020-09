Article inédit, écrit en septembre 2019.

« Jamais la conspiration matérialiste et impérialiste n’a été aussi forte ! Il faut le dire, naturellement… Alors les réactionnaires bourgeois s’en donnent à cœur joie, les émeutes du peuple se régalent, forcement ! Voyez tous ces attentats qui se multiplient.«

— Michel Serrault, Les Chinois à Paris (1974) Jean Yanne.

Ben ouais ! fallait bien un jour écrire un sujet là-dessus, non ?

Alors… pour commencer ? la définition pardi !

CONSPIRATION : dessein formé secrètement entre plusieurs contre les pouvoirs publics. Cabale. Il y a une conspiration contre vous. La conspiration du silence, entente de plusieurs pour étouffer un fait, les opinions, les plaintes, les droits d’un homme. Concours vers un même effet. Du latin conspirationem, de conspirare : conspirer, de cum, et spirare, souffler : souffler avec, s’entendre, comploter.

« Et qui sait conspirer sait se taire et mourir«

— Brutus V, 1, Voltaire (1730).

Le —isme étant toujours le même suffixe à tendance idéologique, le mot Conspirationnisme est un néologisme dénonçant toute forme de croyance à la sauce « théorie du complot ».

« Les idéaux ont de curieuses qualités, entre autres celle de se transformer brusquement en absurdité quand on essaie de s’y conformer strictement.«

— L’homme sans qualités, Robert Musil (1956).

Le rébarbatif — qui oppose barbe à barbe : rude, repoussant comme un visage à barbe hérissée — passé, voici une petite citation verbale :

« Imagine, par exemple, un groupe de personnes qui décide, dans un bureau, d’en faire travailler d’autres pour récolter le fruit de leur travail. C’est une conspiration, ça s’appelle le salariat. Donc, à partir du moment où des patrons font travailler d’autres personnes, dire ça c’est du conspirationnisme. Les syndicats sont conspirationnistes ? Non, ça s’appelle une logique d’intérêt. Et dans une logique d’intérêt, on défend des intérêts et on met en place des stratégies d’intérêt ; c’est à dire : des programmes, des projets qui vont initier, enclencher des mouvements, qui vont permettre de récolter des bénéfices. Bon, c’est un peu sur ce principe là que fonctionne l’histoire.«

— Charles Robin sur le conspirationnisme (2016).

Sans entrer dans les faux débats stériles du genre « j’y crois« , ou « j’y crois pas« , ou « j’ai des preuves de ce que j’avance » ou, « ils disent n’importe quoi ! » et toutes les merdes racontées, écrites etc., il faut bien reconnaître que le progrès des avancées technologiques ajoutées (+) aux intérêts croissants de qui-a-du-fric-et/ou-du-pouvoir voulant irrémédiablement en avoir davantage égalent à (=) ? de la conspiration et du conspirateur, bien évidemment. Il suffit donc d’additionner.

« Les hommes sont tourmentés par les opinions qu’ils ont des choses, non par les choses mêmes. »

— Essais, Michel de Montaigne.

Et tout est bon dans le cochon ! Sans réfléchir : du poison pour la chasse, nous arrivons aux parfums, déo et insecticides ; les grands axes de circulation pour développer les déplacements des légions militaires deviennent les axes routiers pour acheminer plus vite les denrées commerciales ; la poudre explosive a autant d’intérêt pour l’arme à feu que le feu d’artifice, non ?

Des outils, ayant pour origine la volonté guerrière de vaincre comme de dominer, sont si nombreux… Ce sont, par exemple, les vaccins, la communication, les parasites et autres virus, les maladies, la stérilisation, le moteur à explosion, le génocide, le nucléaire, le traçage d’individus, et ça va tellement loin et tellement vite que tous les nommer reviendrait à écrire un article aussi volumineux que l’encyclopédie de trois univers réunis.

« Le flambeau de la critique s’allume plus souvent pour détruire que pour éclairer.«

— Pensées et Maximes, Jean-Benjamin de Laborde (1791).

« Je m’appelle Paul Verne. Pendant quinze ans, j’ai mené de nombreuses enquêtes criminelles. Quelques-unes m’ont amené à enquêter dans les cercles du pouvoir, me révélant peu à peu les aspects obscurs de celui-ci… Ma vision du monde s’en est trouvée modifiée. J’ai réalisé qu’on m’avait éduqué pour devenir le complice docile de turpitudes qui heurtaient ma conscience. »

— Les Mystères de la Cinquième république, T1 Trésor de guerre,

Philippe Richelle & François Ravard (2013).

Et à chaque fois, ce sont les intérêts guerriers, intérêts économiques, devenus intérêts guerriers économiques, par la volonté de monopole de services, de biens ou de produits bruts ou finis, donc davantage de pouvoir à obtenir.

« La dissimulation est aux affaires ce que l’alliage est à la monnaie : un peu est nécessaire, trop la discrédite.«

— Proverbe Persan.

« Endettez une personne et elle perdra sa liberté. Endettez un État et il sera à votre botte«

(citation d’un banquier dont je tairai le nom…).

Il est parfois utile de penser — Oui, j’ai bien écrit parfois utile de penser ! — que des événements aient un ou plusieurs liens avec des intérêts, souvent contradictoires, d’où conflits.

Pour preuves ? Il suffit de voir les imbroglios médiatiques continuels. Toujours, lorsque quelque chose d’étrange se produit, il faut poser la question des antiques Romains : Qui bono ? À qui cela profite-t-il ?

« Douter ne signifie rien d’autre que d’être vigilant, sinon cela peut être dangereux. »

— Le miroir de l’âme, Georg Christoph Lichtenberg.

« Si vous voulez savoir la vérité, écoutez les fous. »

— Proverbe africain.

Alors : Conspiration ou pas ? Conspirationnisme ou pas ?

« Le doute est la clé de toute connaissance.«

— Proverbe Persan.