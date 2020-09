Le PIÈGE des réseaux sociaux

Article inédit, écrit et composé en mars 2019.

Le Collectif, assez progressiste et ne reculant devant le moindre obstacle, a confié, à quelques-uns de ses membres, le bon soin de transmettre des messages en images, le plus clairement possible… à ses lecteurs les plus faiblards, voire réfractaires au jeu d’additions de lettres, de phrases et de paragraphes, sur le thème concernant le phénomène sociétal du… du ? Ben c’est le titre, pardi ! Le PIÈGE des réseaux prétendus sociaux qui, comme peux le savent, sont des pièges à cons. Nous avons pu constaté qu’il y a de moins en moins de nos contemporains, n’ayant pas constamment le nez collé à leurs smart-phones, au risque d’un ou plusieurs accidents, avec dommages collatéraux, à l’origine de leurs exploits téléphoniques, lors de leurs déplacements dans les lieux publics.