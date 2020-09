Merdias ou Torches-c

Article paru dans le n°12 de mars 2020.

Les masses médias sont partout !

Les masses médias se mêlent de tout ! Se mêlent de tout ce qu’il faut savoir ou pas, faire ou ne pas faire, dire et penser… Ça va si loin dans leurs délires, que les merdias sont toujours prêts à défendre un projet de loi inique à grands frais d’expertises bidons, à dénoncer un juste combat social, à trouver d’impossibles excuses à des personnes publiques qui font de très grosses conneries et toujours faire l’éloge du salopard, présenté comme le sauveur de la République, qu’il faut élire pour la joie « défiscalisable » et unique de plus grosses ordures que lui.

Et la liberté de la presse ? Mon fion sur le guéridon !

Pour espérer garder sa place de journaleux, l’employé sous-payé aux conditions de travail précaires, doit, pour (comme nous) de la merde bouffer, de torcher quotidiennement les culs de leurs maîtres, patrons à la solde des puissants, des propriétaires dépendants des failles faites pour eux, des publicitaires inhérents aux « libre commerce marchand » et politiques, larbins du système validé par des lois décidées par tous ces mafieux.

Alors, quand trop de sources journalistiques vous disent la même chose, c’est uniquement de l’arnaque concentrée dans un tube bio-dégradant qui vous est vendue ; parce que, bien évidemment, ça n’est jamais gratuit.