Article inédit, écrit en mars 2019.

Voilà un sacré bout de temps que j’ai jeté ma télé par la fenêtre… Et la radio ? Elle me saoule, alors je ne l’allume plus !

Plein le cul de tomber en dépression pour juste regarder et écouter toutes les conneries qui y sont diffusés.

Je n’ai qu’une vie ! Je ne la regarderai pas passer par procuration, tel un mort-vivant, totalement passif devant un écran lumineux. Je préfère me sentir exister. Je veux, par moi même, ressentir la joie, la colère, la tristesse, la peur, intensément. Je veux percevoir le chaud et le froid, sentir les rayons du soleil comme la pluie sur ma peau, les parfums et la sueur, entendre les rires et ressentir la fatigue, sans écran.

L’assommoir télévisuel, cette camisole à mon énergie, cet étouffoir à sentiments, ne m’anéantira pas. La masse des ME(r)DIAs est une pure intoxication pour moi. Savoir le temps qu’il fera dans un mois, savoir ce qu’a dit tel abruti hier ou, savoir qui a buté qui la semaine dernière, ne m’intéressent absolument pas. C’est tellement ME(r)DIAtique, que, rien que d’y penser une seconde, ça me fout la chiasse !

Vivre ! Vivre ! Vivre… c’est difficile. Il est tentant de chercher à s’échapper de la condition humaine.

Cocaïne, héroïne et haschisch demeurent des moyens prohibés pour atteindre des paradis artificiels. Zacpro, alcool et télévision permettent, eux, de fuir la réalité sans enfreindre la loi ; permettent de se noyer dans la sous-culture et l’intox-en-continu sur plus de… de combien de chaînes déjà ?

Des chaînes ! voilà ce qu’est la télé, la radio et le tout numérique merdique ! sortis tout droit d’une onde courte, d’une box, d’un ouifi, d’une tablette ou d’un téléphone xG ; c’est une chaîne à la Vaucanson (sans fin) ; c’est la chaîne, la peine des galères et le convoi même des forçats qui sont conduits au bagne ; c’est une servitude, une captivité, une dépendance…. c’est une suite ininterrompue de choses virtuelles semblables à s’y méprendre, à se faire prendre, à rester piégé.

Piégé ! Piégé pour satisfaire des publicitaires, qui vont jusqu’à devenir propriétaires du web et des médias. Avant même que la voiture démarre : PAF ! la radio s’agite ! et avec l’avancée technologique : impossible de l’éteindre ! Lorsque j’étais gamin, toujours la radio veillait à réduire à néant le silence. La télé est la radio des temps post-modernes : elle sert de fond sonore — et l’image diffuse ses éclairages multiples, synthétiques — pour éviter de se retrouver tel quel, face à soi-même.