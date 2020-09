JEU de La Société

Article inédit écrit en octobre 2019.

J’imagine que vous connaissez les jeux de société.

L’intérêt que l’on peut porter à ces jeux, c’est d’avoir le choix de participer ou non ; c’est d’avoir le choix de quitter la partie lorsqu’on en sent le désir ; c’est souvent un jeu où il est possible de gagner comme de perdre, de perdre comme de gagner.

« Le jeu est une passion avide dont l’habitude est ruineuse«

— Georges Louis Leclerc, comte de Buffon.

La société dans laquelle nous vivons est le jeu où aucun d’entre nous n’a les cartes en main, les atouts à emporter, les pions nécessaires à placer, l’accès aux dés à jeter ; c’est également l’obligation de jouer, de participer à ce jeu et nul autre, sans moyen de quitter la partie qui, d’ailleurs, a commencé bien avant notre naissance et se poursuivra bien après notre mort — à moins que… je rigole ! —.

Nous sommes tenus au jeu et

c’est toujours perdant-perdant.

« Le jeu, par sa nature même, est un contrat vicieux jusque dans son principe, un contrat nuisible à chaque contractant en particulier, et contraire au lien de toute société«

— Georges Louis Leclerc, comte de Buffon.

Et ce n’est pas tout. Notre sort est scellé, alors que les règles changent tout le temps et toujours en notre défaveur. De plus, nous sommes obligés de connaître toutes les règles, car c’est la seule règle qui compte, au risque de participer à un autre jeu encore moins « amusant ».

« Mille gens se ruinent au jeu, et vous disent froidement qu’ils ne sauraient se passer de jouer«

— Les Caractères de Théophraste traduits du grec,

avec les Caractères ou les mœurs de ce siècle, VI,

Jean de La Bruyère (1688-1696).

Et, sans entrer en jeu, la dette de jeu, c’est elle que nous payons quotidiennement par notre travail taxé, notre santé morale et physique, notre vie, jusqu’à la mort, pour permettre seulement aux « meilleurs » de continuer la partie de casino, sans que nous soyons piqués au jeu.

« Les dettes du jeu sont privilégiées ; et, comme si ses lois étaient les plus saintes et les plus inviolables de toutes, on se pique d’honneur d’y être fidèle«

— Sermons, justice, I, Jacques-Bénigne Bossuet (1659-1673).