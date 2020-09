Article inédit écrit en avril 2019.

Donc dire du mal des autres est « cool » ? En quoi ? parce que je suis mieux que toi ? mieux que tout le monde ? C’est une maladie psychologique ce me semble… Et comme beaucoup le font, n’est-ce plus une maladie mais un mode de vie en société ? L’ego est un phénomène social ; c’est la société, ce n’est pas soi. Mais il donne une fonction dans la société, une place dans la hiérarchie de la société et, si l’on reste satisfait avec cela, on manquerait l’occasion de trouver son être réel.

EGO (Latin) = JE, MOI.

« Le véritable égoïste est celui qui ne pense qu’à lui quand il parle d’un autre.«

— Les Pensées, Pierre Dac.

Ne vous étonnez pas que ceux qui nous gouvernent, à l’ego surdimensionné, soient les plus grands malades du pays. Par contre, dire du mal de ces derniers est le seul moyen d’autodéfense qu’il nous soit encore possible d’utiliser contre eux… jusqu’à quand ?

Avez-vous jamais remarqué que toutes les formes d’adversité nous viennent de l’ego ? Il ne peut pas rendre heureux ; il peut seulement rendre malheureux.

L’ego est l’enfer.

Chaque fois que l’on souffre, il suffit simplement d’observer, d’analyser et l’on s’aperçoit que, quelque part, l’ego en est la cause.

Les jeux de l’ego, sont de toujours tout ramener à soi. C’est une ou plusieurs constructions mentales qui, finalement, devient un bouclier, une palissade, une fortification inviolable, séparant le Soi de tout ce qui est extérieur à soi, jusqu’à ce que tout s’effondre…



L’ego peut exister uniquement lorsqu’on lutte, lorsqu’on se bat et c’est trop souvent contre le vent…

Le fait de faire la comparaison entre le monde environnant et soi n’est pas de toujours se mettre en valeur pour pouvoir juger l’autre, c’est se poser et apprendre de soi par l’autre.

« Nous sommes à une telle époque d’individualisme qu’on ne parle plus jamais de disciples ; on parle de voleurs.«

— Opium, Jean Cocteau.

Apprenez :

« le monde qui m’entoure est le reflet de mon état d’esprit.«

Alors, perversion ou humilité ? Ne vous battez jamais contre l’avidité, la jalousie, la haine ; vous ne pouvez pas les tuer, vous ne pouvez pas les écraser, vous ne pouvez pas vous battre avec eux. Tout ce que vous pouvez faire est simplement d’être conscient de leur existence et, dès l’instant où vous êtes conscient, ils disparaissent.

Dans la lumière, l’obscurité disparaît, simplement.