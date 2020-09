Nouvelle Économie

BD parue dans le n°7 de mai 2019.

Suite à la volonté de certains politicards de laisser un nom à la postérité ; celle d’experts en manque d’idées mais passionnés à ne rien faire et surtout à dire n’importe quoi ; de fonctionnaires zélés par crainte de finir dans un placard administratif pas loin des chiottes ; il a été imaginé, toujours dans le moule de la pensée unique, de faire naître, voire renaître, et croître une économie locale à retombées marchandes… à retombées marchandes internationales, évidemment !

































































Résultat : Après que le peuple ait été envoyé aux fraises, les « patrons » décidèrent, le quorum atteint, de faire pousser des fraises. Une grosse multi-nationale néoromaine était déjà sur l’affaire… Les agriculteurs furent « expulsés » et l’entreprise commença à polluer.

Moralité :

• Le pays ressemble à un aéroport international occupé par des écolos vivant sous de longues bâches blanches ;

• les Féçois ne mangent plus que des pâtes ;

• les terres ne sont plus et le pays est foutu.

Tout ceci a été écrit, composé et mis en scène par le Collectif d’Amateurs Creusois Anonymes pour Juste-1-Doigt, sans terre sous les ongles, sans patate dans la bouche, sans écraser de fraise et sans brûler d’herbe.