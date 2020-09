Article paru dans le n°10 de novembre 2019.

Dans notre univers de responsabilisation quotidienne, imposée par d’immondes péteux incompétents irresponsables, pour un fumeux coût de prise en charge par la santé publique — du coup, le coût de la santé est public, alors que le fric fait sur son dos est privé —, de petits, moyens ou grands rectangles blancs à textes noirs, courts mais menaçants, encadrés de la même couleur, pointent leur nez sur une gamme de produits qui ont longtemps fait les choux gras d’une régie d’État [qui n’existe plus] et continuent encore à en faire par le biais de taxes de plus en plus lourdes. Et c’est sans compter sur ces photographies des plus Gores, pouvant rendre malade une personne fragile, sur un fond kaki digne d’un sombre camouflage guerrier.

Encore quelques années avant qu’un fumeur ne soit radié de la caisse primaire par une loi au profit de leur consommation de CC…

Et, une fois que ce maudit tabac ne sera plus cultivé ? à quoi vont-ils s’attaquer ? Liste non exhaustive — inépuisable —.