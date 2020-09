1 Doigt d’Histoire : Nos ancêtres les Golios

Article paru dans le n°4 de novembre 2018. Antérieur à, mais à l’origine de la rubrique, il y prend la place d’honneur.

Nos ancêtres les Golios

Alors comme ça, nous ne serions que des bandes d’attardés sous la directive d’eaux-grasses [1] qui, seules, seraient capables de penser et d’agir pour le bien de tout le monde ! ? ! C’est du n’import’nawak !

____________

[1] Eaux-grasses : pas par cheu nous, on dit Huiles. Et ça viendrait d’où ? Ce qu’on sait, c’est qu’on disait nager dans ou parmi les huiles, pour dire fréquenter des personnes influentes.

____________

« À une époque de tromperie universelle, dire la vérité est un acte révolutionnaire«

— George Orwell.

Et, le pire dans tout ça, est que nos ancêtres auraient été d’un esprit aussi, sinon plus lourd et pesant que le nôtre ! Des chiens ne font pas des chats… Et ma main dans ta gueule ?

D’après des penseurs encéphaliques – créateurs de volumineuses encyclographies [2] lumineuses et enluminées, alors enfermés dans des pièces sombres éclairées seulement par des bougies – prétendaient, comme prétendent encore leurs disciples incontestables, qu’avant la dernière grande Jacquerie nationale mettant un terme au pouvoir royal concentré – qui n’a été réellement fomentée qu’en la capitale et que par un cheptel bourgeois capital, parfois nobiliaire, au nom de tous les peuples – , nos ancêtres étaient très sales, totalement illettrés et crassement stupides.



____________

[2] Encyclographie : Réunion de traités sur toutes les branches des connaissances humaines.

____________

« Hein ? Jamais !

— N’importe quoi, il dit n’importe quoi. Vous dites n’importe quoi !

— Ce n’est pas une raison parce que vous étiez aux croisades avec, euh… Bernard-L’Hermite ?

— Pierre, Pierre, Pierre ! Bernard c’est le coquillage.

— Vous êtes une moule, Labaule, vous m’entendez ? Une moule.

— Vous m’offensez, Monsieur Dupont, vous m’offensez, voyez-vous ?

— Mais je m’en fout, mon petit. Allez hop, disparessez.«

— Pierre Mondy, Dary Cowl, Vous n’avez rien à déclarer ? (1959) Clément Duhour

S’il pouvait y avoir quelque retraité – enclin au vide se faisant sentir à l’âme privée d’action ou d’intérêt aux choses – ou historien – même bénévole mais surtout non-normé – tenté de faire quelque profonde enquête d’archives, feuilletant des minutes judiciaires des temps pré-révolutionnaires, se rendrait compte que : NOS ANCÊTRES VIVAIENT EXACTEMENT COMME NOUS. Pis encore ! Ils « connoîssaient droitement toutes règles et coutumes« , mieux encore que nous ne pourrions imaginer nos lois mondialistes post-modernes.

Ah ben oui, ils n’avaient pas d’automobile et de problèmes cardiaques inhérents ; ne connaissaient rien à la junk-food à défaut d’une alimentation simple, pauvre mais équilibrée ; n’avaient pas la télé, ayant du fait le temps d’être attentifs aux propagandes du crieur public ou aux bulletins contestataires collés sur les murs du bourg ; buvaient peu de café au profit de l’eau et de l’infusion médicinale ; n’avaient pas cent-mille « amis » sur un réseau-social mais quelques-uns dans le voisinage sur qui réellement compter.

« Les vrais besoins n’ont jamais d’excès.«

— Julie ou La nouvelle Héloïse, Jean-Jacques Rousseau (1761).

Là où je veux en venir concerne la critique généralisée, issue de la culture popularisée, à propos de ceux de nos ancêtres qui vivaient d’avant l’Histoire. Les hommes préhistoriques auraient été encore plus imbéciles et débiles que nos ancêtres historiques ! Même un mauvais archéologue se rendrait compte de la grave erreur !

Seriez-vous capable de vous déplacer à des distances telles que vous pourriez vous rendre sur un autre continent rien qu’en marchant ? Pourriez-vous vous nourrir sans vous rendre au supermarché, sans cultiver un lopin de terre ou chasser avec un beau fusil ? Sauriez-vous correctement tanner une peau bête pour vous couvrir sans que des vers ne viennent finir le travail de cette dernière et par contact à la vôtre, et c’est sans parler de fortes odeurs de putréfaction ? Sauriez-vous couper, tailler et sculpter un objet avec des pointes et lames en silex ? Sauriez-vous faire un solide cordage avec de la fibre végétale en utilisant ces mêmes outils ? Sauriez-vous fabriquer ces mêmes outils ? Pourriez-vous déplacer de gigantesques blocs de pierre sur des centaines de kilomètres et les disposer en œuvre architecturale en plein milieu d’une clairière ? Dois-je continuer ou puis-je m’arrêter là ?

Au tour des Galates occidentaux : nos prétendus ancêtre, proto-historiques directs de l’âge du bronze, fondaient et forgeaient alors le fer ; tandis que leurs voisins méditerranéens dépendaient de l’amphore, ils en étaient aux barils de bois, des tonneaux quoi ! L’on prétend que le savon serait une invention hellène, alors que le premier exportateur au monde de ce temps était galate-occidental.

Poussant plus loin l’imaginaire, un théoricien – dont le nom traduit dans notre langue raffinée donnerait « victoire face au défit« * – , a lancé l’idée d’une évolution des espèces, longtemps après une excursion aux frais de la couronne impériale.

« On donne le nom de naturalistes à ceux qui n’admettent point de dieu, mais qui croient qu’il n’y a qu’une substance matérielle revêtue de diverses qualités«

— Denis Diderot, Opinions des anciens philosophes (naturalistes).

Quelle fougue incessante cela est depuis. Grâce soit rendue à ce génie dont la « théorie de la sélection naturelle » fait foi dans la science occidentale, dogme dans l’économie et sa politique libérale et preuve dans l’athéisme matérialiste.

« L’évolutionnisme est un conte de fée pour grandes personnes«

— Jean Rostand.

C’est, entre autres, de cette lumineuse théorie que sont issues la compétition et le mérite, la glorification de parasites économico-polyphages, le racisme promu pour le colonialisme impériale républicain, l’eugénisme déterminant le fantasme de pureté d’une race et tous les génocides perpétrés depuis.

« Ne faites pas à autrui ce que vous ne voudriez pas qu’on vous fasse. »

Cet endoctrinement évolutionniste des masses sert même pour nous faire croire l’origine simienne de l’humain.

Le problème est que, pour légitimer nos origines, l’issue offerte du « singe descendant de l’arbre » est vraisemblablement basée sur une apparence physique, alors que notre code génétique serait plus proche de celui du porc (nous sommes là à un doigt d’imaginer un roman fantastique qui pourrait être rédigé sous cocaïne) . Pourquoi pas en descendre, mais de quel arbre ?

Pour le justifier aux masses, l’on fit et fait encore appel à de médiatiquement-grands-paléontologues qui ont pour mission de nous prouver le lien indéfectible par la trouvaille de traces d’espèces de transition. Soit, mais plus on nous démontre ce lien, plus le chaînon manquant ressemble à une chaîne manquante.

« Le chaînon manquant entre le singe et l’homme c’est nous«

— Konrad Lorenz.

Pour faire court, si vous n’êtes pas évolutionniste, c’est que vous n’êtes qu’un fanatique religieux et, dans les deux cas, vous êtes comme vos ancêtres : de pures golios !

Voilà la règle dualiste de la pensée décadente, unique et dominante.

__________

* dare win

Les œuvres illustrant cet article sont de :

Michel Loiseau, dessinateur, photographe et graphiste dilettante de Dordogne – https://blog.michel-loiseau.fr/