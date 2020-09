Article inédit ! écrit en janvier 2019.

Un arrêt de bus est un point sur une ligne d’un bus ou d’un car où, le dit car ou bus s’arrête pour charger ou faire descendre un ou des usagers du-dit car ou bus.

Dans la cambrousse, l’arrêt est identifié par un panneau signalétique ; aux abords de la civilisation, c’est un poteau décoré avec, parfois, les infos de la ou des lignes passant par là, allant jusqu’à être agrémenté d’un abri-bus comme en ville.

Une tripotée de commissaires, commissionnés par on ne sait trop qui, a décidé de faire passer une réglementation, très réglementée pour les cités normées agglo, qui est intégrée dans le code de la route. Attention, il y a de quoi se marrer…

Il faut, à chaque arrêt, une plate-forme rehaussée s’avançant jusqu’au bord de la voie, agrémentée d’un abri-bus normé et vitré et d’un poteau d’information de ligne et d’horaires, aux couleurs de l’organisme gestionnaire. Sur la voie, il faut un marquage au sol bariolant la zone d’arrêt, tel un zigzag de couleur jaune obligatoirement — interdisant l’arrêt comme le stationnement — et, le long de ce marquage, une ligne blanche interdisant à tout autre véhicule de doubler le bus, seul autorisé à l’arrêt.

Et, à certains de ces arrêts, principalement en centre-ville, que trouvez-vous ? des bus, pas à l’arrêt le temps d’un transfert de voyageurs : en stationnement ! Soit les conducteurs sont en pause puisque qu’on ne voit personne au volant, soit attendent les clients ou l’heure de départ. Évidemment, ils bloquent la circulation… Alors que font les conducteurs de tous les autres véhicules ? ils doublent en grillant la fameuse ligne blanche. C’est-ti pas beau ça ?

Là où ils ne peuvent doubler, c’est parce qu’un autre arrêt de bus fait front au premier, cas rarissime parce que non réglementaire… mort de rire !

Mieux encore : dans une rue en sens unique, le trottoir d’en face est avancé pour que seul le bus prenne toute la largeur de la voie…

C’est moderne ! et totalement sécuritaire ! sinon, cela n’aurait pas été pensé et réalisé par des experts qui, tous les jours ! utilisent les transports en commun pour se déplacer, juste pour éviter aux contribuables de payer des frais de véhicules de fonction… Non, je rigole !

Quelle belle et harmonieuse société dans laquelle nous avons la chance de vivre, non ?