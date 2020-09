Branleurs !

Article inédit ! écrit en février 2020.

Dans not’ belle société, dirigée par de péteux incompétents doublés d’incapables à grandes gueules et à intérêts trop personnels, on se demande ce qu’on pourrait bien inventer pour qu’ils nous fichent enfin la paix. Ouais, nan, j’y ai aussi pensé… Ce ne serait pas un génocide, quoiqu’il y ait de grandes lignées d’affaires familiales… mais je n’ai pas envie de porter ça en plus dans mon sac-à-dos, qu’on appelle karma.





Je me dis que ça serait plus sympa de leur imposer une loi… non ça ils s’en fiche puisque c’est eux qui les font pour les autres… un contrat rien que pour eux alors, les contraignant physiquement à la masturbation multiple et quotidienne obligatoire.

*

En rien thérapeutique, cette occupation accaparant leur sexe, ce qu’on ose encore nommer leur cerveau — alors qu’il est très malade — et leurs deux mains — qui, finalement, n’ont jamais servi à rien d’autre — ; on pourrait les faire passer sur des « porn lives » payants pour les financer et occuper également leurs partisans qui n’auront pas besoin de se défroquer davantage pour les admirer.

Évidemment, interdiction dans le contrat de procréer, ils seraient sinon capables de se reproduire sans cesse, tels ces adorables petits monstres poilus qui envahirent la galaxie, dans quelques épisodes d’une longue saga de science-fiction.

« Et si je faisais profession de dirigeant ?

— Attends mon chéri, je vais faire imprimer le contrat spécifique et contacter mon avocat pour le divorce.«

Pour celles et ceux qui préféreraient totalement se débarrasser d’eux, plutôt que de les parquer dans un ghetto comme ils ont pu en créer pour d’autres et où ils pourraient rependre leurs affaires et, à nouveau ! foutre la merde ! je préconise plutôt de les expédier le plus loin possible de notre maman La Terre,

un billet pour l’espace sans retour.

_____________

* Politiste : néologisme CaCaien désignant un professionnel de la politique.