Cherche pas, t’as tort !

Article inédit, écrit en novembre 2019.

« Je suis ce juge intègre Qui toujours parle, arguë et contredit«

— Le temple du goût, Voltaire (1733).

Les 38 arguments ou stratagèmes de dialectique éristique, cette forme de dialectique développée très tôt — chez les Sophistes de la Grèce antique, par exemple —, a été défini par Arthur Schopenhauer, philosophe allemand (1728-1860) .

Donc, la vérité objective d’une proposition et la validité, inconsciente ou pas de celle-ci, au plan de l’approbation des opposants et des auditeurs, sont deux choses bien distinctes. Le but n’est plus la vérité, mais bien de sembler avoir raison pour séduire, voire attendrir, inconsciemment ou consciemment, son public.

« Bref, très peu de gens savent réfléchir, mais tous veulent avoir des opinions ; que leur reste-t-il d’autre que de les adopter telles que les autres les leur proposent au lieu de se les forger eux-même ?«

— L’art d’avoir toujours raison, Arthur Schopenhauer (1830).

D’où cela vient-il ? De « la médiocrité naturelle de l’espèce humaine » accusée par nos élites ou le besoin naturel d’auto-défense ? Si ce n’était pas le cas, si l’on était foncièrement honnête, on ne chercherait, dans tout débat, qu’à faire surgir la vérité, sans se soucier de savoir si elle est conforme à l’opinion que l’on a d’abord défendue, ou à celle de l’adversaire, ce qui n’aurait pas d’importance ou serait du moins tout à fait secondaire. Mais c’est désormais l’essentiel.

« Il y a dans certains hommes une certaine médiocrité d’esprit qui contribue à les rendre sages«

— Les Caractères de Théophraste traduits du grec, avec les Caractères ou les mœurs de ce siècle, XI, Jean de La Bruyère (1688-1696).

La vanité — cette attente d’approbation datant de l’enfance —, particulièrement irritable en ce qui concerne les facultés intellectuelles, ne veut pas accepter qu’une affirmation se révèle fausse, ni que celle de l’adversaire soit juste. Par conséquent, chacun devrait simplement s’efforcer de n’exprimer que des jugements justes, ce qui devrait inciter à penser d’abord et à parler ensuite. Mais chez la plupart des personnes, la vanité s’accompagne d’un besoin de bavardage et d’une malhonnêteté. Elles parlent avant d’avoir réfléchi, et même si elles se rendent compte après coup que leur affirmation est fausse et qu’elles ont tort, il faut que les apparences prouvent le contraire. Leur intérêt pour la vérité, qui doit sans doute être généralement l’unique motif les guidant lors de l’affirmation d’une thèse supposée vraie, s’efface complètement devant les intérêts de leur vanité : le vrai doit paraître faux et le faux vrai.

C’est bien joli tout ça, mais que fait-on de la réalité ? Elle n’intéresse absolument pas le mental, qui aime à interpréter pour mieux se glorifier.

« Il ne s’apaise et il ne revient de ce grand fracas, que pour bredouiller des vanités et des sottises«

— ibid., V, Jean de La Bruyère (1688-1696).

Dans l’Art d’avoir toujours raison, Arthur Schopenhauer partage un certain nombre de stratagèmes qui permettent de l’emporter dans les controverses quotidiennes.

Honnêtes gens, je vous propose de vous immerger dans le monde magico-diabolique de l’éristique… Cet art de la controverse s’appelle l’éristique (du Grec : controverse) . C’est un exercice qui ne présuppose pas du vrai ou du faux de ses propos : la finalité est de convaincre son auditoire et d’emporter le débat.

La dialectique éristique, selon Schopenhauer, est l’art d’avoir raison. Le philosophe allemand livre une panoplie de ruses afin d’imposer un développement verbal et d’amener l’interlocuteur à en reconnaître la justesse… même s’il est faux !.. surtout s’il est faux, parce que ces stratagèmes sont des outils de manipulation.

« Quand les vignes gelent en mon village, mon prebstre en argumente l’ire des dieux sur la race humaine«

— Essais de Michel, seigneur de Montaigne, I, 170 (1580).

Nommer et présenter les 38 arguments prendraient la taille de son ouvrage (25 pages que l’on peut gracieusement trouver et télécharger en ligne) , ce qui n’est pas le but.

« Il plaçait ses arguments dans l’endroit où ils devaient produire le plus d’effet. Se laisser tromper par des arguments captieux.«

« Conjecture, indice, preuve. C’est là un argument en notre faveur tout aussi bien qu’en faveur de nos adversaires.«

— Argument, in Le Dictionnaire encyclopédique d’Émile Littré.

Il est alors plus simple à expliquer par les 9 techniques de la dialectique éristique :

1° L’extension (stratagèmes 1, 2, 3, 6, 23 & 32) : Il s’agit d’étendre la théorie de l’adversaire, au sens le plus large possible et même de l’exagérer afin d’obtenir plus de surface, en parallèle, au champ des possibles prochaines attaques. On peut amener les propos de l’adversaire sur un terrain peu apprécié du public ou sur un terrain plus généraliste qui a déjà été maintes fois réfuté. Ainsi, on le place dans une situation de mal-aimé ou de porteur d’une thèse qui a déjà été réfutée, donc les arguments qu’il défendra auront déjà été réfutés…

2° Le camouflage de sa manière de faire (stratagèmes 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13 & 15) : Par de faux arguments, par des questions tous azimuts, des métaphores, des antithèses… si l’orateur parvient à camoufler sa manière de procéder, l’adversaire ignorera où il veut en arriver. Il ne pourra donc pas se protéger des attaques, puisqu’il ne saura pas facilement les identifier comme d’où elles viendront.

3° La colère de l’adversaire (stratagèmes 8 & 38) :

La colère peut faire perdre ses moyens à un homme, elle voile le jugement et l’objectivité de l’argumentaire. Schopenhauer propose de distiller des attaques insolentes ou injustes à différents moments du débat pour provoquer la colère de l’opposant.

4° Le dernier recours (stratagèmes 17, 18, 19, 22, 29, 31, 33 & 38) : Les huit ruses reprises dans cette catégorie prennent toute leur importance lorsque l’orateur sent la tournure des événements lui échapper et la victoire de son opposant se profiler. Ainsi, en détournant le débat, en le refusant, en jouant l’incompréhension, en généralisant à outrance, en emmenant le débat sur d’autres chemins, il est possible de désarçonner son opposant. Un exemple classique est de clamer que les propositions adverses sont brillantes en théorie mais qu’elles ne peuvent pas trouver d’application concrète en pratique… L’attaque personnelle (ou argumentum ad personam) constitue le stratagème final (38) , elle se résume à l’insulte, l’impolitesse ou le coup-bas.

5° L’exploitation des points faibles (stratagème 27, 34 & 37) : Il s’agit de guetter sans cesse la moindre faille dans l’argumentation adverse. Lorsqu’une faille se présente, il convient de s’engouffrer dedans et de harceler, sans relâche, l’adversaire. Pour faire le lien avec la troisième technique, la colère est une brèche, lorsqu’elle est ouverte, il faut y entrer et l’élargir au maximum. La pression doit être mise sur les hésitations de l’adversaire, sur les points qu’il maîtrise moins et si, d’aventure, il a recours à un mensonge pour étayer une vérité, il faut retourner ce mensonge contre lui…

6° L’utilisation de l’ignorance (stratagèmes 28 & 36) : Schopenhauer recommande d’utiliser l’ignorance des personnes extérieures au débat pour imposer ses vues. Par essence, l’adversaire est supposé maîtriser son sujet, le public pas forcément, il est assurément plus aisé de faire avaler une couleuvre à un ignorant qu’à un initié. Par ailleurs, l’ignorance de l’adversaire peut aussi être utilisée à ses dépens, il s’agit alors d’user d’un argument non-vérifiable dont, par conséquent, la fausseté ne pourra pas être avancée. Sur le terrain de l’ignorance, si l’orateur met en avant l’incompétence de son adversaire, parvient à le tourner en ridicule, il aura alors cause gagnée.

Cependant, l’utilisation de ces ruses nécessite l’assurance que l’objection ne soit pas possible où qu’elle ne le soit que par un processus long et épuisant pour le public et pour l’adversaire, de telle sorte que celui-ci ne s’y lancera pas.

7° L’érection en preuve de ce qui n’en n’est pas (stratagèmes 14, 20, 24 & 30) : Dans ce cas de figure, il faut utiliser comme juste un argument qui ne l’est pas forcément. L’art de tirer des fausses conséquences permet également d’arracher à l’adversaire des propositions qui ne sont pas dans sa thèse de départ et donc qu’il ne maîtrise pas. Si l’on peut faire découler de fausses propositions de la thèse de l’adversaire et les faire éclater au grand jour, il sera facile de réfuter cette thèse.

8° L’argumentation ad hominem (stratagèmes 16, 21 & 25) : Cela consiste à démontrer qu’un argument de l’adversaire ne s’accorde pas avec la nature des choses ou avec ses principes, ceux de son appartenance où encore un autre argument préalable. Il s’agit donc de retourner l’argumentation de l’adversaire contre lui. Si l’opposant se contredit où s’il argumente contre ses valeurs, il sera facile à démonter. L’argumentation ad hominem peut aussi reposer sur l’exception, si l’on parvient à trouver des exceptions à l’argumentation de l’adversaire il est possible de la remettre en question.

9° L’argumentation retournée (stratagèmes 26 & 35) : Si l’orateur parvient à retourner l’argumentaire de son adversaire contre lui, il gagne ainsi un argument de son adversaire à sa propre cause. Ainsi dans un exemple qu’il avance, Schopenhauer retourne l’argument « c’est un enfant, il ne faut pas être trop sévère avec lui » en « c’est justement parce que c’est un enfant qu’il faut être sévère avec lui, afin de lui faire perdre ses mauvaises habitudes ».

« Il n’y a qu’à mettre ses mains sur ses oreilles et s’argumenter un peu [se faire une raison] »

— Essai sur l’origine des langues où il est traité de la mélodie et de l’imitation musicale, 2, Jean-Jacques Rousseau (1781).

CES TECHNIQUES DE STRATAGÈMES SONT DES OUTILS DE MANIPULATION !

donc, pour une simple question de survie :

NE SURTOUT PAS S’AMUSER À LES UTILISER AVEC SON ENTOURAGE !

« La seule parade sûre est donc celle qu’Aristote a indiquée dans le dernier chapitre des Topiques : ne pas débattre avec le premier venu, mais uniquement avec les gens que l’on connaît et dont on sait qu’ils sont suffisamment raisonnables pour ne pas débiter des absurdités et se couvrir de ridicule […] Il en résulte que sur cent personnes, il s’en trouve à peine une qui soit digne qu’on discute avec elle. Quant aux autres, qu’on les laisse dire ce qu’elles veulent car c’est un droit des gens que d’extravaguer, et que l’on pense aux paroles de Voltaire « La paix vaut encore mieux que la vérité. » Et un proverbe arabe dit : « à l’arbre du silence est accroché son fruit : la paix.« «

— L’art d’avoir toujours raison, Arthur Schopenhauer (1830).