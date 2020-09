Article paru dans le n°7 de mai 2019.

Loin de moi l’idée d’être la seule personne à l’affirmer, donc lorsque j’écris « chez moi ! » mais, merde ! c’est quand même chez moi !

Lorsque l’on parle de l’État, chacun d’entre nous pense facilement à une entité différente de chacun d’entre nous, une personne morale, non physique, immatérielle, presque divine, dirigée par un chef et son équipe qui décident tout et qui ont tous les droits sur nous et sur nos biens.

Cependant, chaque citoyen de notre beau pays, Je dis bien : chaque citoyen ! qu’il soit sur le point de mourir ou sur le point de naître, qu’il soit personnage public ou SDF, travailleur, patron ou chômeur,

chaque citoyen est pleinement copropriétaire de notre pays !

Et ce, à un soixante-dix millionième

(1/70.000.000).

« Critiquer l’État, c’est ton droit ! mais n’oublie pas que l’État, c’est toi !«

— Proverbe Allemand.

Alors, met-toi à ma place (c’est au figuré et dans ce cas seulement), lis à haute et intelligible voix si tu le peux, affirme-le ! et tu sentiras bien quel effet ça fait.

Ceci n’étant pas une théorie mais une pure réalité :

la mairie de ma commune, la salle communale, c’est CHEZ MOI !

la vieille église, c’est CHEZ MOI !

la préfecture, c’est CHEZ MOI !

tous les bâtiments du Conseil départemental, du Conseil régional sont CHEZ MOI !

tous les chemins, les rues, boulevards, places, square, jardins publics sont CHEZ MOI !

voies vicinales, voies départementales, routes nationales (oui, il en existe encore un peu…) sont CHEZ MOI !

les autoroutes sont CHEZ MOI !

les lignes de chemin de fer sont CHEZ MOI !

Les parcs naturels, forêts, montagnes et côtes maritimes sont CHEZ MOI !

l’Assemblée nationale, le Sénat sont CHEZ MOI !

chaque ministère, le Palais de l’Élysée, c’est CHEZ MOI

la Tour Eiffel, c’est CHEZ MOI !

toutes les entreprises nationales, nationalisées et depuis privatisées d’énergie, de transport et de télécommunication, etc. sont CHEZ MOI !

les banques, depuis les paiements de leurs dettes, sont CHEZ MOI !

les tribunaux sont CHEZ MOI !

tous les musées, dont les musées-châteaux de la Loire sont CHEZ MOI !

Et… j’en oublie certainement.

À toi la charge d’en trouver d’autres.

Alors, lecteur juste1doigté ?

Comment te sens-tu après avoir lu et affirmé toute cette liste ?

Allez ! Demande-toi comment tu te sens là, maintenant.

Personnellement ? Personnellement, je me sens nettement plus à ma place et j’ai le sentiment d’être égal à tout le monde, qu’il soit élu, fonctionnaire, etc.