Article paru dans le n°9 de septembre 2019.

Depuis la néo-régionalisation, les — fraîchement — élus ont vite commencé à définir les rôles et titres de chacun et, sans attendre et une fois pour toutes, ont défini les sommes — non imposables — de leurs allocations de branlage, ainsi que le taux d’augmentation annuel des dites allocations indexé sur… leur efficacité ? — pour ça, ils ne chient pas dans la colle ! —.

Ensuite ? Ben la région ne peut briller que par sa resplendissante capitale, voyons — cela allant de soi, filons le bas de soie pour mieux le vider —.

Dans un même élan, on achète, agrandit, embellit, illumine aussi de mille feux le Palais parlementaire ; on y met l’eau, l’électricité et la com’ à tous les étages — dans les cagibis et les chiottes aussi —, de beaux meubles — beaux parce que chers — et des œuvres artistiques qui coûtent très très cher… Versailles quoi !

Bon, ça c’est fait. Et après ? Le logo — pas de devise, ça fait trop plouc conservateur —, qu’il soit simple, pas compliqué — surtout, qu’on y comprenne rien ! mais faut que ça nous parle, hein ? —, moche et surtout ! — oui, encore — qu’on y mette une commission bien primée pour décider, après les propositions professionnelles de Design… Et si on lançait un concours avec grosse prime ?

« Oh que c’est beau !«

— Daniel Balavoine.

Ensuite, il faut impérativement centrer sur la capitale tous les réseaux et voies de communication. Donc on accélère le bitumage et agrandit les axes routiers déjà saturés — après, on les privatise, parce que c’est plus obligatoire de laisser gratis les routes d’accès au chef-lieu —. On fait ou refait à neuf une gare centrale — parce que devenue unique — d’où tous les trains partent pour et arrivent des anciennes capitales des anciennes régions intégrées, en plus des autres capitales eutropéennes voisines — comment ça des retards ! des trains annulés ? —, quitte à fermer des Lignes-de-Ter « inutiles » et éloignées, qu’elles soient ferroviaires ou routières.

On finance — à grands coups de primes et d’aides — la nouvelle technologie non polluante (?) et les entreprises commerciales à objectif social — le commercial faisant du social, n’est pas du tout social, mais totalement commercial —

et on en fait la pub dans le magazine propagandiste, pour montrer qu’on est vraiment très bon là-dedans ! Ensuite ? Ben y a plus de fric, pardi !

Alors, sans attendre, on va demander à l’État un impôt supplémentaire, ou la redirection d’un impôt déjà existant, augmenté pour financer la néo-région — sinon ? on va couler !!! Euh… ça a déjà pris l’eau, là… — et on va demander davantage de subventions à l’Union — de toutes les façons, vu qu’on est le pays qui y met le plus de pognon, autant que ça nous revienne dans la poche, non ? Les autres régions ? qu’elles fassent de même, c’est la rude loi de la concurrence —.

Avant, il y avait, dans chaque département d’une même zone, une Maison de région, une annexe du siège, quoi. Fini tout ça : un bus suffira ! Donc un bus pour office de tourisme — l’unique intérêt économique de notre grande région — qui circule partout où y a du monde et au moment où il y a du monde — là où y en a pas, on s’en fout et l’été donc — pour faire de la pub là où la région a payé — et pas ailleurs — et pis on débarque quelques heures sans crier gare — parce que prévenir c’est de la pub en plus et que, « en plus » c’est coûteux — !

Voilà un premier topo qui vient en tête, comme ça…Un grand classique en somme, non ?

La Région, c’est l’avenir ?

Pas le nôtre en tous cas.