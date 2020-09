La Tapette-à-doigts : Parents

Article inédit ! écrit en octobre 2019.

Comme, d’après de hautes recherches scientifiques, tout ne peut naître spontanément, tout homo a eu des géniteurs… et parfois… des parents.

Lorsque ma mère a découvert mon homosexualité dans les années 80 :

« Maman… Je viens de découvrir que ton petit fils est homosexuel… D’après les psychologues, c’est une grande absence paternelle et une trop forte présence maternelle…

— Ah, ma fille, c’est peut-être ma seule faute ! Cela fait des années que je dis à mes enfants, à mes petits enfants, et peut-être un jour à mes arrières petits enfants : « dans la vie, faites ce que vous voulez, mais ne vous mariez jamais et n’ayez jamais d’enfants : c’est le pire des embêtements ! » Il y en a au moins un qui m’a écouté !«

Franchement, si les psy de l’époque avaient eu raison, tous les mâles juifs, italiens, espagnols, polonais, etc., seraient donc tous devenus PD ?

Mais d’où vient cette angoisse parentale d’avoir un enfant qui serait un jour gay ? Cela viendrait, peut-être, des conditionnements judéo-chrétien de prolonger la famille et catholico-patricien de perpétuer le patronyme.

Ça fait donc pas mal de préjugés, lorsque l’enfant n’entre pas dans le cadre moral. Un enfant doit être aimé et non jugé. Pourquoi ? Parce que c’est par ses parents qu’il apprend !

Imaginer que son enfant se travestirait uniquement parce qu’il est une follasse, sachez que il apprend par le mimétisme et le contraindre ne pourrait l’amener qu’à le devenir. Croire également que l’enfant devenant adulte, sera automatiquement, systématiquement un obsédé sexuel, c’est très mal le connaître.

En effet, beaucoup d’homos n’ont jamais passé le cap de l’acte sexuel et, parmi ceux qu’ils l’ont tenté une fois, certains ont préféré s’arrêter là.

Dans ce cas, homo-sentimental correspondrait mieux. Découvrir son homosexualité, c’est trop souvent le faire seul, isolé de tous, sans pouvoir le partager avec sa famille qui pourrait le juger, voire le maltraiter, sa communauté qui pourrait l’exiler.

Enfin, pour en finir avec le gluant amalgame des bien-pensants : un PD n’est pas un pédophile, c’est un homosexuel, du préfixe ‘homo’ qui signifie le même, semblable.

Finalement, quelque soit la possible orientation sexuelle de leur progéniture, les parents ne devraient se préoccuper que de son bonheur.*

_____________

* Bonheur : État heureux, état de pleine satisfaction et de jouissance. Étymologie : Bon et heur. Heur : bonne fortune, chance heureuse ; du latin : augurium, augure.

________________

PÉDOCLASTIE : néologisme signifiant CASSER et ENFANT, plus réel que PHILIE qui veut dire aimer. Quand on torture, viole et tue un enfant, c’est qu’on le hait.