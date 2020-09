Le Collectif… en interne

Article paru dans le n°3 de septembre 2018.

C’était une belle époque !

« Bon, J1D n°3 est en vente.

— On va fêter ça !

— On l’a déjà fait à la distribution !

— J’en ai encore mal au crâne…

— Et alors ? c’est not’ bébé !

— Bon, mon ordi est allumé. Voici le planning de fin d’année : »

« T’en as pas marre de toutes ces réunions ?

— En fait, si, un peu…

— On en fait qu’une tous les deux mois !

— Euh, c’est un agenda, c’est écrit dessus.

— … !

— Pourquoi un planning-agenda ?

— Pour être enfin organisé.

— Ah !… Il nous faudrait un organizer, alors !

— Et on va le mettre où ?

— dans ton…

— Très drôle !

— Et pour vous ce sera ?

— T’as quoi comme rhum déjà ?..

— C’est quoi : « Ajouts dern. Art. & Correc. Art. » ? — Ajout des derniers articles et Correction des articles. — Et : « Calibr. illust. Art., MEP »

— Calibrage pour impression des illustrations dans les articles et, mise en page pour publication…

— Alors, ça fait : « Calibr. Imp. illust. Art. » et « MEPP »…

— C’est bien gentil tout ça, mais moi j’ai écrit un poème !

— Article, poème, on va dire que c’est la même chose.

— Disons « contenu écrit » alors ! C’est toujours toi qui fait la mise en page, on est d’accord, hein ?

— Pourquoi, tu veux un cours de PAO ?

— Non, non ! Toujours pas.

— Salut ! J’ai dessiné un super truc pour Noël !

— Cool ! Mais les numéros sont intemporels…

— Ah, oui ? Et depuis quand ?

— Depuis la première réunion en novembre dernier.

— Ah ben, j’étais pas là…

— Et, « BÀT & IMP », et « AdA » ?

— Bon-À-Tirer, sous-entendant : pour vérif, Impression et, Ajout d’articles pour le n°5.

— Et les graphismes ?

— Ça vaut un article… Disons « contenu graphique ».

— Et les mails ?

— Quoi les mails ?

— Ils sont pas dans ton agenda-planning, les mails !

— En plus, c’est le seul moyen de contact qu’on ait avec les lecteurs…

— OK, je reprend le tableur… suis écrivain, plus secrétaire, figurez-vous…

— Salut tout le monde ! Faut que je te raconte le délire qu’il y a eu à l’émission d’hier soir à la radio…

— Raconte !..

— Voilà : »

« Et mon dessin, alors ?

— Montre. Ah, joli !

— C’est quoi « J1/1D/Doc » ?

— On va bien se répartir la gestion des mails, Doc, non ?

— Tu y va combien de fois par semaine ?

— Comme pour les miens : ici, une fois par mois en moyenne, quand je n’oublie pas… Alors, qui veut ? Qui peut ?

— Moi je veux bien, mais je n’ai pas les codes d’accès… Très beau ton dessin.

— En plus c’est le seul membre du collectif à avoir internet à la maison. J’adore la tronche de ton sapin !

— C’est pas un sapin, en fait, c’est une chaussette. Tu… le tiens à l’envers…

— Si ça peut nous éviter de faire des permanences supplémentaires au café…

— Au tiers-lieu.

— Au café ou au tiers-lieu, on s’en tape, du moment que l’un des deux soit ouvert.

— De toutes les façons, si je les avais ces codes, je me ferais certainement enguirlander si je répondais de travers…

— Deux cafés, un thé et un rhum ! Le thé est offert par…

— Tu vois pas qu’on bosse

— Bon, bon…

— Et pourquoi qu’on écrit déjà des articles pour janvier ?

— Tu es ici pour les fêtes de fin d’années ?

— Euh non…

— Ben moi non plus.

— Moi si, mais je serai complètement bourré ! Et c’est passé en direct ?

— Attend que je te raconte la suite !…

— Bon, 1D ne reviendra pas tout de suite… Vous pensez quoi de ce planning ?

— Ben… ça a déjà bien marché comme ça jusqu’à maintenant, je ne vois pas pourquoi on changerait notre façon de faire…

— En plus, dans CaCa, ya amateurs, non ?

— Allez ! Santé !

— Faites chier… Ah, mon café est froid… »

BIEN ÉVIDEMMENT, CE QUE VOUS VENEZ DE LIRE N’EST QUE PURE FICTION.