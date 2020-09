Tarte aux phalanges : TROTTOIR

Article paru dans le n°12 de mars 2020.

Un trottoir n’est pas un :

CENDAR à mégots ;

CROTTOIR à chiens ;

DÉGUEULOIR à eau de pluie comme à vomis ;

DÉPOTOIR à bennes, poubelles et ordures ;

ÉCLABOUSSOIR à véhicule roulant dans le caniveau ;

PISSOIR urbain ;

PISTOIR à vélo, trottinette et patins-à-roulettes ;

PLANTOIR à décoration arboricole ;

PRÉSENTOIR à décoration florale ;

REPOSOIR à panneau d’information ;

REPOSOIR à panneau d’interdiction ;

REPOSOIR à panneau de publicité ;

STATIONNOIR à véhicule motorisé ou non ;

STOCKOIR à marchandise ;

TABASSOIR à force de l’ordre.

Un trottoir est une banquette pratiquée le long des rues, des quais et des ponts, pour la commodité des gens à pied, des gens qui marchent, des piétons. C’est un chemin pédestre réservé !





Les trottoirs sont déjà trop souvent des casse-gueules à piétons : trop étroits, trop pentus, trop accidentés de nids de poule et de marches, trop encombrés de poteaux, de rejets de plantes débordant des clôtures.

La mode urbaine a créé le trottoir en ciment plein de silex, qu’il pleuve ou pas, ça glisse ! Est-ce pour éviter de courir ? et, ainsi, être mieux repérable par les caméras de surveillance ?