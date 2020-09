1 Doigt d’Histoire : Chemins de fer

Article inédit ! écrit en décembre 2018.

Les tout premiers chemins guidés, trouvés par les hasards de l’histoire, ancêtres des chemins de fer, datent de la fin du néo-éthylique. À l’époque, qui était celle de la cuvée — pardon — du tout cuivré, du gobelet en étain-la-lumière ou du bronzé-au-soleil, ces chemins guidés étaient constitués de poutres en bois — nan, j’ai rien sous-entendu — afin de permettre une circulation des chars sans les guider, les roues étaient entre les rails…

Chemins de bois ?

À nous de vous faire préférer les chemins de traverse.

Depuis lors, après un trop long oubli, les industriels ferrailleurs, ne sachant que faire de leurs camelotes et les patrons houillers, leurs copains d’avant leurs querelles guerrières (le conflit franco-prussien et la Grande guerre) , allèrent trouver les inventeurs qui cherchaient à imaginer l’utilisation de la vapeur et du phénomène de pression — découvertes faites des lustres plus tôt par un quelconque gréco-branleur antique . Et c’est là qu’est né le progrès du chemin de fer et des trains.

Chemins de Fer ?

À nous de vous faire préférer la vitesse.

Et puis tout s’est enchaîné crescendo, jusqu’à ce que ça se casse la gueule… et que je te rachète et que je fais faillite… Et puis l’État voudrait bien s’en débarrasser pour en faire du fric… Ben oui, après les gros progrès de la grande dette — pardon — de la grande vitesse aux alléchants profits bancaires, il faut promouvoir le bitumage à tout va et le véhicule automobile qui va avec…

Chemins de Fer ?

À nous de vous faire préférer votre char.







Ben oui ! les alliés ayant gagné les guerres du pétrole (de la Seconde aux guerres des Greens de golf) , faut bien que ce pétrole rapporte de l’oseille, non ? Donc du pétrole partout ! sur le macadam, dans les réservoirs, les médocs, les emballages et dans la bouffe. Donc à bas l’entretient des lignes, à bas le confort des voyageurs et les tarifs préférentiels : avec les conneries de profits profitables, il sera très bientôt aussi coûteux de voyager en train que de voyager en voiture par l’autoroute.

Nouveau ! Avec les nouvelles régions étendues, telles voulues par la waffen s.s. du siècle passé, l’on prépare la mise en service de trains à grande vitesse régionaux !.. sur des lignes non entretenues depuis le dernier millénaire… donc ? on supprime toutes les lignes rurales et on entretient à toute vitesse au profit du direct, de cité urbaine à cité métropolitaine, là où il y a du monde, là où il y a du fric à se faire.

Chemins de Fer ?

À nous de vous faire préférer vos jambes.

Le progrès ne vaut

que s’il y a sacrifice

de la part de tous.

Vu dans une ancienne gare devenue simple « halte voyageurs »

Chemins de Fer ?

À nous de vous faire préférer le bus.

ADDENDUM

Depuis la crise pandémique politico-économique, les matériels roulants sont « n ickel-chrome » et il y a suffisamment de place pour éviter d’être à moins de 1 mètre ! ET MON CUL, C’EST DU POULET ?

Chemins de fer, lignes de bus ?

À vous, si vous êtes sain de corps et d’esprit,

de marcher si vous ne voulez pas,

sous votre masque, crever étouffé !