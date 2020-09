L’Arbre et la Forêt

Article inédit ! écrit et réalisé en janvier 2019.

« On a une mauvaise vue d’ensemble quand on voit les choses de trop près.«

— Jean Gabin, Le Président (1961) Henri Verneuil,

dial.: Michel Audiard

L’expression « C’est l’arbre qui cache la forêt », semblant dater du siècle dernier, signifie que le détail cache l’ensemble. Elle est transposable avec : « Se cacher derrière son petit doigt ».

« La crédulité des hommes dépasse ce qu’on imagine. Leur désir de ne pas voir l’évidence, leur envie d’un spectacle plus réjouissant, même s’il relève de la plus absolue des fictions, leur volonté d’aveuglement ne connaît pas de limite.«

— Michel Onfray (2005)

Lorsque des personnages publics 1 — des médias 2, de la politique 3, des sciences 4 humaines et de l’économie 5 — font appel à une information précise et locale, trop précise et trop locale, c’est bien souvent en application d’un ordre venant de plus haut, de beaucoup plus haut. Cela ne veut pas dire qu’il n’y a jamais de bonne initiative locale, mais dans notre monde-du-systématique-passage-à-la-moulinette-pour-mieux-gaver, une bonne initiative, une fois décortiquée, déformée et remodelée, est vomie pour être servie à tout le monde ; et toujours dans l’intérêt de quelques-uns. Ce ne serait pas amusant sinon.

« Étonnant non ?«

— Pierre Desproges

1 Personnages publics : Personnes revêtues de l’autorité publique

2 Média : Du Latin : mediatus, de mediare, servir de milieu.

3 Politique : Au figuré : La manière adroite dont on se sert pour arriver à ses fins.

4 Sciences : Ensemble, système de connaissances sur une matière. Connaissance de certaines choses utiles à la conduite de la vie, à celle des affaires.

5 Économie : Du Latin oeconomus, lui-même du grec : maison et administration.

Quelques exemples.

L’économie locale n’est autre que la « mise en valeur » d’une production unique, intensive et à fort rendement, donc de très faible qualité voire inexistante, pour l’injecter dans le marché mondial par sa mise en concurrence : le mondialisme. Qu’elle soit agricole — tels, les tabacs des Deux-fleuves dont les patrons sont originaires d’un pays digué, les fraises de Tire-la-langue-donc aux noms et goûts de bonbons-pas-si-bons faits avec de la moelle-épinière de porc ou ersatz de leurs cousines sauvages, ou la mâche nantie dans un pays de bocages devenu une immense plage de sable blanc — , industrielle — tels que le veau-à-saucisses grillagé, les produits laitiers issus d’une ou deux chaînes « coopératives » préférant la quantité à la qualité, la « moutarde bourignone » dont la graine est cultivée dans une annexe au nord du nouveau monde, ou le chanvre thérapeutique dont l’intérêt est in fine de créer des molécules synthétiques… et pas grave si le fragile équilibre de l’éco-système ne résiste, au contraire ! — , ou de services — telles les plateformes téléphoniques ne parlant qu’à peine notre langue, icelles postales allongeant les délais de courriers dans une même commune tout en prônant son suivi via le virtuel, ou l’implantation d’un méga-central de données de recherches et de référencements d’une agence publicitaire multinationale pour vendre son minitel 2.5 — , l’intérêt reste toujours le même : faire du fric sur le dos de tout ceux qui peuvent supporter tout ça, à savoir tout ceux qui travaillent déjà plus ou moins dedans et pour ! Les autres pouvant aller crever.

« Dans une société fondée sur le pouvoir de l’argent, tandis que quelques poignées de riches ne savent être que des parasites, il ne peut y avoir de « liberté« , réelle et véritable.«

— Lénine

La démocratie participative 6 — issue des mouvements anarcho-communistes 7 — n’est qu’une forme de boite-à-idée (think-tank) inconsciente, servant le même monde-du-systématique-passage-à-la-moulinette-pour-mieux-gaver, en faveur de leaders immoraux et sans une once de créativité voire d’intelligence 8. Pouvoir oblige.

6 Démocratie participative (N.d.A.) : Nous osons encore nommer ce produit à la veille de sa mise en droit d’usage (copyright). Il faudra lui donner un pseudonyme pour de futurs articles… Avis aux amateurs !

7 Anarcho-communisme (N.d.A.) : Ouf ! nommer les mouvements anarchistes, qui ne sont plus que majoritairement cagoulards fascisants, et le communisme, ayant les deux pieds dans la tombe, le couvercle poussé par le grand capital, nous est possible. Pardon les copains, mais c’est une réalité.

8 sans une once de créativité voire d’intelligence (N.d.A.) : Il n’ont pas une once de sens commun, d’esprit, de jugement, veut dire qu’il en sont complètement dénué.

« J’entends ici par la science du monde, l’art de se conduire avec les hommes pour tirer de leur commerce le plus grand avantage possible, sans s’écarter néanmoins des obligations que le monde impose à leur égard« .

— D’Alembert, Mélanges, etc. t. V, § 6.

Une autre approche concernant cet arbre et cette forêt. Les méga-flux migratoires que l’on voit et que tout le monde subit, migrants comme résidents, ne sont le fait que de grands financiers ayant la volonté commune de bâtardiser 9 les peuples afin de casser des traditions souvent vitales, des modes de vie préservant la communauté 10, le tout pouvant peut-être encore résister à l’hégémonie 11 matérialistico-consumériste 12. Et cette pratique généralisée rapporte beaucoup d’argent aux investisseurs.

9 Bâtardiser : Rendre bâtard : dégénéré de l’espèce à laquelle il appartient ; la chose dont il s’agit a subi quelque modification qui la change et l’amoindrit.

10 Communauté : Société de personnes vivant ensemble et soumises à une règle commune.

11 Égémonie : Suprématie qui appartenait à un peuple dans les fédérations de l’antiquité grecque. L’hégémonie appartenait primitivement à Sparte. Terme dérivé du verbe grec traduit par diriger, conduire.

12 consumérisme : De consumer : détruire en usant, en réduisant à rien.

« Je ne vois pas pourquoi on ne ferait pas confiance à des financiers en matière de finances.

– L’ennui, c’est que leur intérêt ne coïncide pratiquement jamais avec ceux du pays.«

— Jean Ozenne, Henri Crémieux, Le Président (1961) Henri Verneuil,

dial.: Michel Audiard

« Et oui, mieux vaut être plusieurs sur une bonne affaire que seul sur une mauvaise.«

— Jean Gabin, Le Baron de l’écluse (1960) Jean Delannoy,

dial.: Michel Audiard

Ne voyant que l’arbre, l’on considère qu’il est ignoble qu’un État, sortant à peine d’une oligarchie oppressante 13 comme d’une colonisation directe ou indirecte tel un protectorat, refuse de céder au chantage et décide de fermer ses frontières ; pourtant ce « réflexe » est plein de bon sens : protéger, a fortiori 14 , les patrimoines, les cultures et les populations.

13 Oligarchie : Gouvernement politique où l’autorité est entre les mains de peu de personnes.

14 a fortiori : À plus forte raison.

« Dieu a dit : tu aimeras ton prochain comme toi-même. D’abord, Dieu ou pas, j’ai horreur qu’on me tutoie…«

— Pierre Desproges

En voyant la forêt ? c’est La Guerre Sans Fin dans laquelle, à chaque instant, nous tous survivons plus ou moins.

« Le monde est dangereux à vivre ! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire.«

— Albert Einstein

Il faut, dans ce monde-du-systématique-passage-à-la-moulinette-pour-mieux-gaver, impérativement harmoniser notre société et, pour ce faire, détruire ad perpetuam rei gloriam 15 tout ce qui a pu exister a mundo condito 16.

15 ad perpetuam rei gloriam : À la gloire éternelle de la chose.

16 a mundo condito : Depuis la création du monde.

« Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire.«

— ibid.

C’est une guerre dont la cible n’est autre que vous et moi ! Nous tous, humains ! Que ce soit par l’attaque destructrice de nos modes de vie, de nos puissances créatrices, de notre sens commun, de notre alimentation, de notre santé, de notre vie et de notre individualité.

« Douter de tout ou tout croire sont deux solutions également commodes, qui l’une et l’autre nous dispensent de réfléchir.«

— La science et l’hypothèse, Henri Poincaré (mathématicien)