Article inédit ! écrit et réalisé en mars 2019.

L’avenir du tout numérique, du tout virtuel ? c’est bien joli tout ça, mais je ne vais pas me couvrir le cul de numérique — même si c’est la mode et que ça fait tendance — et bouffer du virtuel pour m’alimenter !

Déjà que l’argent est virtuel depuis un sacré bout de temps, je ne vois pas comment survivre davantage à cette merde du tout numérique, du tout virtuel… De la merde, même virtuelle, c’est de la merde ! Par contre… de la merde numérique… ça ressemble à quoi ?

Et puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, le virtuel numérique, qu’il-est-écologique et qu’il-est-bon-pour-la-planète, est basé sur l’énergie nucléaire. En effet, toutes ces machines, pleines de bites bytes électro-magnétiques (octets qu’on dit encore par cheu nous) à en avoir le hoquet, sont d’énormes consommateurs d’énergie, aussi bien pour le transfert de données — Pirater, c’est mal ? — que pour le stockage de ces mêmes données.

Un pote m’a dit un jour que ça bouffait l’équivalent de la totalité de bois contenu dans la forêt amazonienne l’heure… et cette info date d’il y a quinze ans !

Bon, d’accord, ça fait moins consommer de grumes pour faire le papier qui, d’ailleurs ! sont écologiquement issus des Douglas™ qui poussent de plus en plus vite en acidifiant les sols… Oui, vous savez, ces arbres qui, avec leur copains à huile-de-palme remplacent toujours & encore les rares forêts saines — parce qu’ancestrales — de la planète.

Mais tout ce numérique virtuel a un coût : celui du papier-trop-blanc-pour-être-du-recyclé, de l’imprimante-à-vie-limitée et des cartouches-à-obsolescence-programmée de chaque utilisateur, vous et moi ! et ce coût croissant et fric-ivore est totalement à notre charge, directement comme indirectement… « Comme de bien entendu ! »

L’argent à beau être officiellement virtuel, mais c’est le coût de l’énergie individuelle (la force de travail, payé ou pas) de chacun d’entre nous !

À se demander si nous n’avons pas des tuyaux virtuels sur tout le corps qui pompent sans vergogne pour nourrir cette matrice énergivore.



« C’est déjà beaucoup de savoir qu’à énergie égale, la vérité l’emporte sur le mensonge.«

— Lettres à un ami allemand, Albert Camus (1948).

ADDENDUM

Ce qui n’est jamais virtuel,

c’est les emmerdes

qu’ils prennent plaisir

à nous foutre quotidiennement

sur le dos…

Et sur la gueule !