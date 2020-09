Société et société

Article inédit ! créé en février 2019.

Dans la logique actuelle de notre système politique de « république démocratique libérale » au slogan « Liberté, Égalité, Fraternité », l’on voit bien que tous les technocrates au pouvoir confondent la Société avec une société d’entreprise. À moins que ce soit la même chose…

Allez, Mimile au sourire charmeur : au turbin !

SOCIÉTÉ [so-si-é-té] s. f. : 1° Réunion d’hommes ayant même origine, mêmes usages, mêmes lois. 2° Réunion d’animaux qui concourent à un même but, qui ont un intérêt commun. Les fourmis vivent en société. 3° Communication, rapports, relations. 4° Association, participation. 5° Terme de commerce et de jurisprudence. Union de plusieurs personnes qui sont jointes pour quelque affaire, pour quelque intérêt ; contrat d’association formé entre plusieurs personnes. Former, rompre une société. Dissolution, liquidation d’une société de commerce. 6° Réunion de personnes qui s’assemblent pour vivre selon les règles d’un institut religieux, ou pour conférer sur certaines sciences. 7° Il se dit aussi d’associations pour exécuter de la musique. Sociétés chantantes. 8° Société secrète, association de conspirateurs. 9° Rapports qu’ont entre eux les habitants d’un pays, d’une ville. 10° Compagnie de personnes qui s’assemblent ordinairement les unes chez les autres. La bonne société. La mauvaise société. 11° Commerce habituel que l’on a avec certaines personnes. Cette personne est de notre société.

ÉTYMOLOGIE : du lat. societatem, de socius : compagnon ; de même radical que le sanskrit : saci, amitié, saciva, compagnon, du radical sac, sequi : suivre.

Ouh la la ! J’ai eu beau appuyer sur le bouton STOP, mais rien n’a pu arrêter le Littré ! Heureusement que les citations de son dictionnaire encyclopédique n’ont pas été jointes aux définitions ! Pfiou !

Quand la Société est gérée comme une société, il faut se demander qui est actionnaire majoritaire et qui fait partie du conseil d’administration, avant de s’attaquer aux représentants du personnel qui font un boulot de DRH (Directeur des ressources humaines).

Et quel est le but de cette Société d’entreprise ? Gérer un patrimoine, des réseaux de communication, une administration avec ses archives et réglementations ?

Créer une dette, une population corvéable ?

Protéger le système par la formation et l’encadrement d’une agence de sécurité ?

Ou quoi d’autre ?

Son capital correspondrait-il à la dette nationale ou aux PIB/PNB (Produit intérieur/national brut) ?

Comparée à une société de type entreprise, notre boite semble ne rien produire qui rapporte sinon à nos représentants et à ses cadres supérieurs qui, conjointement et sans cesse, augmentent, d’eux-même et pour leur bénéfice, leurs salaires ; par contre ça licencie à tour de bras en dénonçant les moutons noirs.

Les représentants, élus par le personnel, en pratiquant leurs affaires, n’en sont pas moins profiteurs, « des jaunes à la solde du patronat ! » logés, nourris et blanchis sur leur lieu de travail et quel luxe pour eux ! Bordel que fout le CE ?

CLÉ EN MAINS

De toutes les entreprises dans lesquelles j’ai pu tafer dans ma vie, je n’ai jamais vu un Comité d’entreprise demander du fric, plus de fric, toujours du fric et toujours plus de fric à son personnel ! Et pour faire quoi ? pour en licencier une bonne partie sans indemnités ; mettre les plus anciens en pré-retraite sans indemnités et sans accès aux fonds de retraites ; ne pas embaucher qui que ce soit, sinon un cadre supérieur ; garder les cadres supérieurs.

Également pour bétonner à tout va et gratuitement pour les autres sociétés ; ne pas faire payer de loyer à ces sociétés ; revendre à pure perte des biens de valeur, des succursales rentables et racheter au prix fort celles qu’on a vendu et qui coulent !

Et chez les cadres supérieurs, on s’éclate un max ! Cadres sup qui ne sont que des bayeurs branleurs, mauvais dans la théorie, incompétents dans la pratique et incapables de se servir de leurs mains, même pour passer un coup de balai ! Et quel beau parachute doré !

A-t’on déjà vu un chef comptable fausser les chiffres ? Ah, ben oui.

Entre un directeur d’achats qui achète aux prix de ventes et le directeur des ventes qui fait des remises aux prix d’achats, on s’étonne encore que tout ça n’ait pas encore coulé…

Et quel DRH ! Son boulot est de virer un maximum de monde en exigeant à ceux qui bossent encore d’en faire plus, toujours plus… Ah oui, les salaires vont encore pas mal baisser aussi.

Un agent de sécurité n’est là que pour défendre le patronat, de protéger le site de tout vol comme de toute détérioration de la part du personnel et de ne surtout pas assurer la protection du personnel, non ?

Je pourrais encore remplir des lignes pour comparer, mais il me semble que cela peut suffire, n’est-ce pas ?

Il serait également possible de comparer notre Société à une association à but non lucratif, vu que le système d’élection est le même que dans « notre république ».

Ce qui, à mon humble avis, devrait être retenu est que celui qui, du néant, crée et tient les bourses, donc toute la dette ! est toujours et encore le banquier, un très bon faussaire.

LE PERSONNEL N’EST PAS MASQUÉ ! PV !