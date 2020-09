Inédit ! créé en septembre 2018.

SOCIÉTÉ & Individu

Les bases de la société moderne actuelle sont mensonge, désinformation, illusion de l’apparence, vol, usure, malversation, escroquerie, manipulation, intrigue, manigance, perversité, inhumanité, cruauté et bien sûr le culte de l’argent ; le tout plus ou moins devenu coutumier ou plus ou moins légalisé.

L’individu conscient considère que le principe même de la vie va à l’encontre de l’uniformité tyrannique et destructrice, qui est plus proche de la mort que de la vie elle-même.

La respiration, le mouvement, l’autonomie, la liberté, l’individualité, l’expression de la nature personnelle, la créativité, l’inventivité, la beauté, la joie, l’amour sont ses valeurs. Tout simplement, le principe même de la Vie !

Les bases sociétales ne sont qu’additions émotionnelles, sentimentales, maladives et inconfortables menant à des soustractions matérielles et à l’individualisme, au nombrilisme ; alors que la conscience individuelle est multiplicatrice et expansionniste, à partir du moment ou les individus se mêlent en une conscience collective.

L’individu a naturellement tout en lui pour se régénérer, corps, âme et esprit. Il a la capacité de développer des pouvoirs stupéfiants de création et d’autonomie au même titre que des dieux. Alors imaginez une collégiale créatrice de plusieurs de ces dieux…