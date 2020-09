Bibliothèques

Article inédit ! écrit en septembre 2018.

Dans ma famille, l’accès à la culture littéraire a toujours été une nécessité. Ma mère est encore une passionnée de romans historiques de plus de trois cent pages avec plus de noms que dans un bottin ; mon père – que j’ai toujours vu un crayon entre les doigts à noircir des petites cases de voyelles et consonnes d’un jeu de lettres – avait longtemps été fan de comics.

De plus, mes parents avaient acheté, à grands frais et à crédit-à-long-terme, une encyclopédie complète de plusieurs volumes qu’il nous était possible, à la condition d’avoir les mains propres, de consulter dans le musée qu’était la salle à manger et ce, avec toutes les précautions nécessaires à la préservation des pages du tome soumis à notre intérêt. D’ailleurs, chaque enfant que nous étions avait très tôt été initié à l’usage du dictionnaire familial afin d’éviter à nos parents de répondre à des questions de compréhension.

Ma sœur aînée, limité par les prêts, s’était vue proposer de me créer une fiche d’adhésion alors que je n’avais que neuf mois.

Très tôt donc, le personnel municipal me voyais, plusieurs fois par semaine, rester des heures durant à consulter les fiches, livres, bédés et publications, avant de repartir avec une pile à la maison.

Cette bibliothèque, perchée au-dessus de la petite caserne de pompiers en briques rouges construite en 1923, était une sorte de « caverne d’Ali-baba de la connaissance ». En effet, les acquisitions les plus anciennes étaient issues de dons de bienfaiteurs, riches propriétaires terriens, de petits châteaux, gentilhommières et folies, grands artistes et politiques internationaux ayant vécu ou ayant été en villégiature dans les villas, comme en cure dans les sanatoriums de la commune. Si mes souvenirs sont exacts, le livre le plus ancien qu’il m’eut été permis de tenir en mains dataient de 1628.

Dans les étagères, allant de quelques dizaines de centimètres au-dessus du plancher (lorsqu’elle ne reposaient pas sur de grosses commodes aux lourdes portes protégeant de rares ouvrages originaux) jusqu’aux limites du plafond (à près de trois mètres du sol), composants couloirs labyrinthiques très étroits et sombres alcôves multiples où je pouvais me cacher, l’on pouvait y trouver aussi bien des ouvrages d’histoire, d’arts, de techniques et de sciences anciennes et modernes, de belles lettres, linguistique, philosophie et sémantique, en plus de romans et fictions. j’avoue avoir été un privilégié durant mon enfance de par l’accès quasi illimité à l’immensité, la qualité et la variété qui y était proposé.

Au fur et à mesure de mes pérégrinations professionnelles et privées, j’ai assisté à la transformation progressive et souvent agressives de ces « banques de la connaissance » en celui du très impersonnel bruyant et normé « forum du savoir », ressemblant plus à un bâtiment religieux mélangé à un hall de gare, appelé médiathèque, servant, à grand coups d’abonnements et de subventions, la politique électorale locale… Cette volonté de faire disparaître la connaissance s’inscrivait dans la culture.

Quelle déception, lorsque je dues me contraindre à me séparer de quelques volumes acquis en en faisant dont à la médiathèque, de les retrouver presqu’aussitôt en vente lors de foires aux livres, sinon dans des bennes à papier de la commune, ces procédés d’épuration devenant quasi-systématiques.

Il y a quelques années de cela, passant par la commune de mon enfance, j’eus l’idée d’aller voir ce qu’était devenue cette fabuleuse bibliothèque. Elle avait été déportée dans les nouveaux murs d’une médiathèque et, à part le fait de découvrir ma première fiche d’emprunt encadrée sur le mur de l’accueil avec mention : « Le plus jeune lecteur inscrit » de ce qu’avait été l’établissement, je fus totalement désarmé de constater la totale disparition des ouvrages de ma jeunesse. Finis les éditions originales d’Edmond de Goncourt, Alphonse Daudet et Georges Sand, les traductions originales de Friedrich Nietzsche, Marx et Engels, les œuvres complètes de Karl Gustav Jung ; oubliées les logiques d’Alfred Korzybski et théosophies de Madame Blavatsky. Et quel fut mon effroi lorsque je lu dans un torchon propagandaire, servant de bulletin municipal disponible en consultation, que tout les plus beaux ouvrages avaient été vendu à de riches collectionneurs pour permettre la création de la rutilante médiathèque dans laquelle je me trouvais.

***