MIROIR-MIROIR

Article inédit ! écrit & illustré en février 2019.

« Ah la la ! ce qu’il est con ce mec ! » est, de la part de tout-à-chacun, le genre de pensée qu’il arrive de faire lors d’une rencontre — me dites pas qu’c’est pas vrai ! TOUT LE MONDE LE FAIT ! Et si ça vous plaît pas, ben c’est que cet article ne vous est pas encore accessible… Alors allez en lire un autre ! —.

Dans les mémoires les plus anciennes de l’Humanité — ayant pu existé dans notre monde —, il est dit que :

Chaque individu est réalité pure,

tandis que le monde qui l’environne est sa propre projection.

Évidemment, les « sciences » « psycho-sociales » l’ont « découvert » il y a peu, puis défini en le nommant, entre autres, « le miroir psychologique » — ah les cons ! —.

En gros : je suis attiré par ce qui me ressemble le plus, non pas physiquement — quoique —, mais émotionnellement, caractériellement et surtout mentalement. Oui, le mental ne connaissant que lui-même et ne s’identifiant qu’à lui même, il interagit avec son propre reflet.

À savoir : une personne que l’on apprécie, avec qui on sympathise, tout comme celle que l’on tente d’éviter ou, carrément, qu’on déteste ; ce n’est pas cette personne qui en est responsable ; elle est simplement le reflet de qui l’on est, au moment de croiser cette personne.

Ça va même plus loin : une personne qui vous apprécie, qui sympathise avec vous, tout comme celle qui tente de vous éviter ou, carrément, vous déteste ; ce n’est pas vous qui en êtes responsable ; vous êtes simplement le reflet de qui cette personne est, au moment de vous croiser.

Ça va même encore plus loin ! Vous et cette personnes êtes, au moment de vous croiser, totalement responsables — Sissi ! responsable à 100% ! — ; pas de ce que ressent l’autre, mais de ce que chacun ressent de lui-même en présence de l’autre !!!

Donc :

« je n’aime pas untel » = ‘je n’aime pas en moi ce que je perçois de lui‘.

Pareil pour :

« je suis fou dingue de cette fille ! » = ‘j’aime en moi ce que je ressens de celle-ci‘.

Ça décoiffe hein ?

Avant que certains ne crient « chauve qui peut ! » en prenant leurs jambes à leur cou, tout en jetant cet exemplaire dans la nature — Oh ! et l’écologie, t’en fais quoi ? —, apprenez, à chaque instant à, non pas analyser l’autre, mais à en connaître davantage sur vous, c’est salvateur.

Chacun d’entre-nous est un diamant aux multiples facettes qui composent notre personnalité. Rejeter une ou plusieurs facettes, c’est se rejeter dans son intégralité. Connaître, reconnaître et accepter toutes les facettes de sa personnalité, c’est se connaître, se reconnaître et s’accepter dans son intégralité.