Un Salon du bien-être démasqué

Article inédit ! réalisé dimanche 27 et mis en ligne le lundi 28 septembre 2020.

Article de presse :

« Après avoir fait le constat que le tout numérique, le smartphone et l’auto électrique sont non polluants, et que, finalement « le nucléaire est écologiquement bon pour la planète« , l’association de développement durable FfOCaL, de Bourre-l’Empereur, se transforme en entreprise sociale et solidaire de développement durable (SA au capitale de 1.000.000.000.000 T ). Notre avenir écologique est assuré.«

Dépêche locale du 2 octobre 20/20 :

« Par arrêté municipal et suite à la découverte d’un foyer de contamination parmi le personnel communal : un premier cas lors du premier test à l’écouvillon RC-PTR effectué dans la commune, la salle omnisports de Follanus sera interdite au public jusqu’à nouvel ordre.«

COMMUNIQUÉ DE PRESSE :

Salon du Bien-être et des Médecines douces

Ven. 18 oct. 20/20 16h30/19h, Sam. 19 oct. 20/20 8h30/19h, Dim. 20 oct. 20/20 8h30/19h – Salle omnisports de Follanus

fOCaL et L’AIM organisent la 1e édition du Salon Bien-être & Médecines douces à FOLLANUS.

Ce salon a pour objectifs de :

– faire connaître les plus grands professionnels, ces experts du bien-être, du développement personnel et des médecines alternatives,

– valoriser les acteurs locaux en développement personnel et médecines alternatives,

– faire intervenir des experts,

– tomber les préjugés, et développer la communication des produits naturels ou Bio-éthiques.

Santé, détente, nutrition, confort, développement personnel, médecines douces, médecines naturelles, mise en forme, relaxation dirigée, produits bio, beauté, massages de confort … autant de thématiques abordées au cours du salon.

Plus de 150 grands professionnels du bien-être seront présents sur le week-end : 18 conférences thématiques seront animées par des experts conférenciers professionnels, et 30 séances de découverte (ateliers individuels) pourront être pratiquées sur les stands.

PROGRAMME

VENDREDI 18 OCTOBRE 20/20

17h « Comment singer un Bouddha pour atteindre l’état de béatitude ? »

18h « Les bienfaits du confinement pour votre développement personnel »

SAMEDI 19 OCTOBRE 20/20

9h « S’apaiser par les sons : une technique vibratoire en milieu urbain »

10h « Le développement personnel par le contrôle du langage corporel »

11h « Votre maison peut-elle vous rendre malade sans le masque ? »

14h « La reprogrammation neuro-linguistique : une science simple pour reprendre votre bien-être en mains »

15h « Toucher son mental, se toucher l’âme »

16h « Télé-médecine douce : l’avenir de la santé »

17h « Fabriquer son dentifrice aux fluors zéro déchet »

18h « Fabriquer son savon liquide sans savon, sans corps gras, ni hydroxyde de sodium ou de potassium »

DIMANCHE 20 OCTOBRE 20/20

9h « La psychiatrie homéopathique : le mental conforme avant tout »

10h « Savoir se servir du monde : la bien-séance au profit du bien-être et du développement personnel »

11h « Comment se soigner par les mains, sans contact et à plus d’un mètre »

13h « Libérez le chamane qui est en vous : faites-le tomber ! »

14h « Relaxation créatrice, imaginons un monde meilleur et vivons-y »

15h « Le coaching bio-éthique, un accompagnement personnalisé pour améliorer ses compétences et sa performance, donc son bien-être »

16h « Comment aider votre animal domestique grâce au Raïkiki ? »

17h « Initiation au King-Kong Thérapeutique, la force sans les poils »

18h « Yoga de l’apnée intermittente : ne pas respirer sous le masque assure votre santé »

Conférences et ateliers en groupe

(maximum 3 personnes), sans réservation.

Restauration possible toute la journée.

L’entrée est de 8 T par journée,

non remboursable,

gratuit pour les PMR/PMPP/PTTP

et les moins de 15 ans.

Toute sortie est définitive.

Salle omnisports, impasse du stade,

FOLLANUS, Trance

RAPPEL DES RÈGLES SANITAIRES

– pour l’accès : la prise de température est obligatoire (poste situé juste après les caisses)

– le port du masque est obligatoire dans et autour de l’enceinte

– les distances de 1 mètre sont obligatoires dans et autour de l’enceinte

– l’espace dans et autour de l’enceinte est limité à 120 personnes maximum.

FIN DU COMMUNIQUÉ DE PRESSE

COMMENTAIRES

Je vous laisse le bon soin de vous amuser avec les organisateurs et titres des conférences.

SALLE FERMÉE JUSQU’À NOUVEL ORDRE, MAIS OUVERTE AU SALON ?

D’ABORD TU PAIES ET ENSUITE ON REGARDE SI TU PEUX ENTRER ?

150 EXPOSANTS ET L’ESPACE LIMITÉ À 120 PERSONNES MAXIMUM ? DONC IL Y A DÉJÀ TROP DE MONDE… ON SE CROIRAIT AU FUY DU POU…

Quand je lis sur les panneaux des boutiques, jonchant les trottoirs, « nombre de personnes limité à x » et que le personnel correspond déjà à ce nombre x, je me dis qu’on y écrit n’importe quoi…

Oubliez « personnes » et écrivez « clients » !