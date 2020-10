La Tapette-à-doigts : Bibi

Article inédit, écrit et illustré en avril 2019.

Bibi ! Bibi ?

Bien qu’intégré dans le mouvement — fascisant, parce que voulant absolument montrer patte blanche auprès de hautes instances moralisatrices économico-politiques — qu’est la représentation LBGTB +/-… — ou LGTB+… le mouvement fédérateur des communautés (voir article à ce sujet) composées de PD, de Goudous, de Bi, de Trans, Drag-queens, Drag-kings… Bref ! englobant toutes les identités de genres et orientations sexuelles méconnues, quoi ! — Le Bi s’en est exclut de lui-même parce que pas du tout intéressé — exception faite pour le revendicateur… — .

Qu’est-ça donc ? C’est le gars — désolé, je n’ai pas eu « la chance » de croiser la femme bi… — qui trempe sa nouille partout où c’est possible, du moins en rapport à l’être humain à majorité sexuelle uniquement (voir le même article à ce sujet) .

Deux cas connus : le profiteur et le complexé. De par mon expérience sexuelle et sociale, je puis vous dire qu’il y a trop peu de profiteurs et beaucoup trop de complexés : trop souvent en couple, voire marié avec enfants à charge comme à prétextes et s’abandonnant, de temps à autres et de manière disgracieuse, dans la fange de la sexualité à partenaires semblables mais multiples, à gros risques — d’infections sexuellement transmissibles — familiaux.

Donc, ça ment à tout va et comme il faut avoir une sacré bonne mémoire pour entretenir ses mensonges, il se plante très souvent.

Les bi ensembles ?

Étrangement, un bi ne se met que très rarement en couple avec un autre bi, parce que ses orientations sexuelles changent. Chose à savoir, le bi n’est pas échangiste, il change de partenaire sexuel, c’est tout. Alors : les fantasmes d’hétéro et d’homo peuvent rester des fantasmes.

J’sais pas moi ! Un bi, dont la seule limite est sa sexualité devrait être celui qui prend son pied, prend son pied, son pied ?..

Ben non ma bonne dame !

Ça souffre dans son ego et ça se cache derrière son petit doigt…

Comme beaucoup de monde !

hi hi hi !

Bibi ! Bibi ?