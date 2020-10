Le Savon + Le Savoir

« Le Savon » est inédit (écrit en juin 2016), alors que « Le Savoir » est paru dans le n°9 de septembre 2019. Les deux devaient paraître en même temps, sur la même page, mais ce ne fut possible par manque de place dans le fanzine…

Le savoir, qui est connaissance empruntée, est supercherie du mental : il cache l’ignorance sans l’effacer. Une personne savante est enfermée dans ses structures mentales, impossible d’y pénétrer ; elle a elle-même perdu tout contact avec son Cœur.

Il est très facile de s’intoxiquer avec le savoir : c’est une dépendance, une drogue.

Comparativement, le cannabis et le LSD sont peux dangereux.

Ça mousse et ça lave quand on le mouille ;

bien rincer ensuite…

Ça nettoie, adoucit et blanchie la peau ;

bien rincer ensuite…

Ça adoucit le poil pour raser la barbe ;

bien rincer ensuite…

Ça pique les yeux ;

bien rincer ensuite…

Ça donne un vilain goût dans la bouche ;

bien rincer ensuite…

Ça cogne, logé dans une chaussette, tel un marteau d’athlète sous la douche,

pour une bonne rincée ensuite.

Le savon est le seul honnête compagnon de la propreté, de l’hygiène, voir de la beauté

et ça vaut bien le coup d’être bien rincé ensuite.