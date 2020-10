Article inédit écrit et illustré en octobre 2019.

Ça y est ! La majorité a changé ! Les politiciens à poches toujours trouées jolis costards/tailleurs de mafieux à trente-mille boules, les entrepreneurs à grosses couilles bourses vides, les banquiers qui jamais plus ne banqueront et autres lobbies économico-socio-sexuelo-commerciaux — quasiment tous technocrates et tous des élites — ont travaillé à grand coups de pied d’arrache pied, durant les cinquante dernières années, à faire changer les choses et toujours davantage à leur profit.

Ils ont tout d’abord imaginé passer la majorité absolue de 50% + 1 voie à 25% + 1, pour pallier à l’augmentation des votes blancs et à la fuite constante du nombre de votants… mais ça n’a pas marché. On peut changer les règles économiques et statistiques en prétendant encore que c’est de la science, mais pas celles mathématiques. Dommage pour eux… à moins d’enseigner les mathématiques autrement ? Le vote électronique aux algorithmes faussement ajustés est finalement la meilleur solution.

Puis, ils se sont à nouveau intéressés à la majorité légale… de 21 à 18 ans ; ça a bien marché jusqu’aux années quatre vingt dix, mais ça ne permet pas de savoir pour qui ils vont voter… même en les encartant dans un grand parti, dès leur entrée au lycée général, professionnel et autre lycée technique…

L’idée, venant d’un très gros lobby outre-atlantique (dont nous ne parlerons jamais (?)) , d’abaisser progressivement la majorité sexuelle est enfin à l’essai… dans tous les pays pacifiés démocratisés… avec « allègement de la dette nationale » en prime… OMC* oblige.

________________

* Oh Mon Cul !

Et, pour faire passer la pilule, l’ont intégré au programme de « légalisation des LGBT+« , du « mariage pour tous« , de « l’adoption pour tous« , du commerce des grossesses, de l’enfant et des pièces détachées du sus-nommé.





Alors, « la majorité sexuelle pour tous » n’est plus de 16 ans, mais de 11 à 13 ans, en fonction de l’âge du capitaine de « l’État démocratique« .

« Chez nous« , pour faire entrer cette « mentalité » dans « les mœurs populaires« , l’on a supprimé Mademoiselle, comme on l’a fait plus tôt du damoiseau, au profit de madame…

À quand la légalisation de la pédoclastie (du grec : enfant & briser) ? pas besoin ! D’ici deux milles…, la majorité sexuelle passera à 3 ans… voire… plus jeune encore ?

Reste plus qu’à légaliser une bonne fois pour toutes la zoophilie…

NAN ! J’RIGOLE !