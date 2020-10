Souricière, mon beau pays

cet article est paru dans le n°2 de juillet 2018.

C’est l’histoire de feu mon pays : Souricière, un pays où vivaient, se nourrissaient et jouaient, naissaient et mouraient les petites souris comme moi. Elles avaient même un parlement et tous les quatre ans, elles prirent l’habitude d’aller participer à une élection en se rendant au bureau de vote pour déposer leur bulletin dans l’urne, tout comme vous. Et chaque fois, le jour des élections, les petites souris votaient pour élire un gouvernement, un gouvernement composé de gros et gras chats noirs.

Maintenant, si vous trouvez étrange que des souris élisent un gouvernement composé de chats, considérez juste l’histoire de votre pays ces cent dernières années et vous verrez qu’elles n’étaient pas plus stupides que vous l’êtes.

Cela dit, je n’ai rien contre les chats : c’étaient des gens sympathiques qui conduisaient leurs affaires avec dignité, ils passaient de bonnes lois, c’est à dire bonnes pour les chats ; mais les lois bonnes pour les chats n’étaient pas forcément bonnes pour les souris.

Par exemple, une des lois disait que les trous de souris devaient être assez grands pour qu’un chat puisse y passer la patte. Une autre loi disait que les souris pouvaient se déplacer en respectant une limitation de vitesse – ce qui permettait à un chat de se procurer son repas journalier sans trop d’effort.

Toutes les lois étaient de bonnes lois… pour les chats, mais étaient très contraignantes pour les souris. Leur vie devenait de plus en plus difficile et, quand les souris ne purent plus le supporter, elles décidèrent qu’il fallait faire quelque chose ; aussi se rendirent-elles en nombre au bureau de vote, s’exprimèrent contre les chats noirs en élisant les chats blancs.

Ces chats blancs avaient mené une campagne magnifique. Ils avaient dit : « Tout ce dont Souricière a besoin c’est de plus de vision. » Ils avaient dit aussi : « Le problème à Souricière ce sont ces trous de souris ronds que nous avons. Si vous nous élisez, nous déciderons qu’ils devront être carrés. » Et ils le firent. Les trous de souris carrés furent deux fois plus grands que les trous ronds et ainsi, un chat pouvait y entrer ses deux pattes, ce qui rendit la vie des souris plus rude que jamais.

Quand elles ne purent plus supporter cela, les souris votèrent contre les chats blancs en faveur des chats noirs de nouveau… qui rendirent le vote obligatoire… puis elles revotèrent pour les chats blancs, puis pour les chats noirs, qu’on appelait « alternance« . Elles avaient essayé aussi moité chats noirs et moitié chats blancs, qu’on appelait « coalition« . Elles essayèrent encore « la cohabitation » : un gouvernement de chats blancs avec un président chat noir, ou l’inverse. Elles eurent même un gouvernement composé de chats tachetés qui limitèrent la production de fromage et des chats gris qui tentaient de faire des bruits de souris mais qui mangeaient comme des chats.

Le problème n’était donc pas la couleur des chats. Le problème étaient les chats. Et parce que c’étaient des chats, ils s’intéressaient et se préoccupaient naturellement des chats plutôt que des souris.

Un jour, quelques petites souris se présentèrent spontanément avec une idée. Elles dirent aux autres souris, « Mes chers concitoyennes, pourquoi continuons-nous d’élire encore et encore un gouvernement de chats ? Pourquoi n’élisons-nous pas un gouvernement composé de souris ? » ou : « Pourquoi ne pas tenter de tirer au sort des délégués composés de souris pour gérer Souricière ? » « Oh, » dirent les souris, « ce sont des bolchéviques« , ou : « ce sont des populistes« , ou encore : « ce sont des terroristes. Enfermons-les !« .

Elles les firent jugé par les chats-magistrats qui les mirent en prison, prison où les chats se refaisaient une santé.

Alors les chats, voyant que l’idée de certaines souris pourraient influencer le pays, tronquèrent les résultats des votes [créèrent de fausses crises économiques, sociales, sanitaire, etc., toutes politiques] afin de conserver le pouvoir et régnèrent jusqu’à l’extinction de sa population.

Ne faites pas les mêmes erreurs que les souris : réveillez-vous !

CHANGER VOTRE MONDE PAR VOUS-MÊME !

Ne dépendez pas d’un système qui veut vous nuire.

Vous pouvez être suffisamment INTELLIGENTS pour vivre ENSEMBLE dans la PAIX, le PARTAGE et l’HARMONIE et sans vos chats qui, seuls, finiront par mourir de faim.

— Adaptation libre de « l’histoire du Pays des souris », initialement écrite par Clarence Gillis,

rendue célèbre par le discours de Tommy Douglas (1944).