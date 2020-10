Article inédit, écrit le jeudi 22 octobre 2020.

Sous couvert de « SÉCURITÉ SANITAIRE »[1][2], un gouvernement présidentiel a décidé, d’un seul homme, tout seul comme un grand, d’appliquer les peines suivantes :



01- la « distanciation sociale« [3][4] obligatoire (ah ben, mince, ça n’a donc jamais été sanitaire ?) ;

02- l’incarcération de la population durant huit semaines (renouvelable autant que faire ce peut), sans procès, sinon celui d’intention ;

03- l’interdiction du droit de visite (ferme ta gueule et crève dans ton coin) ;

04- la verbalisation de tout contrevenant à une « amende de classe 4« , avec menaces d’emprisonnement (merde ! je suis piéton, pas un chauffard criminel !) ;

05- la fermeture des établissements publics (inutiles finalement ?) et tous commerces, exceptés les grandes distributions (faut bien continuer à consommer de la merde au profit des plus gras !) ;

06- la fermeture des services hospitaliers, hors urgences sanitaires et accidents corporels (de toutes les façons, il n’y a plus qu’un lit ou deux par service) ;

07- l’interdiction de réunion et de manifestation (« désolée ma chérie, tonton ne viendra pas à ton mariage« ) ;

08- le port du bâillon [4] obligatoire dans les lieux publics clos, puis lieux publics ouverts (ferme ta gueule et soumets-toi) ;

09- l’obligation de travail masqué par des modifications des règlements intérieurs des entreprises (ferme ta gueule et Arbeit macht Frei) ;

10- la maltraitance de tous les enfants scolarisés (pire que dans des camps de concentration rétention) ;

11- les menaces perpétuelles et infantilisation de la population (moyenne d’âge de 5 ans ? Areuh) ;

12- les tests de masse où le positif, même faux, est maladie déclarée (ça rappelle les tests bidons du VIH) ;

13- l’incarcération nocturne durant six semaines (un virus noctambule ?) ;

14- fermeture d’établissements publics et privés sportifs et culturels (du fait, ça améliore la joie, les liens familiaux, la condition physique et les systèmes immunitaires !) ;

15- l’augmentation de la précarité généralisée (font chier tous ces pauvres !) ;

et maintenant, il interfère directement dans le cadre privé, social et familial (« Maman, ya un Monsieur bizarre qui me regarde dans le trou quand je fais caca« ). Ça en fait des condamnations dictatoriales pour un peuple victime de l’hystérie religieuse hygiéniste d’un gouvernement totalitairement présidentiel…

Nous effrayer, nous enfermer, nous isoler, nous cloisonner, nous bâillonner, nous étouffer, nous réprimer, ne plus nous soigner, nous sanctionner, nous espionner, nous exclure, nous maltraiter, nous culpabiliser, nous infantiliser, nous séparer, nous maintenir dans une terreur permanente, restreindre nos libertés, vive le terrorisme d’État la démocratie républicaine !

Quand PLAN SOCIAL veut dire LICENCIEMENT DE MASSE, RELANCE ÉCONOMIQUE veut dire CASSE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE, SÉCURITÉ SANITAIRE pourrait bien vouloir dire NETTOYAGE DE MASSE.

Sommes-nous en guerre ? Alors la résistance arrive.

Vivre est un danger quotidien dont le seul destin commun de tout à chacun est : la mort.

C’est comme ça, nous n’y pouvons rien !

S’il nous faut faire un effort collectif, légalement ou pas, pour nous débarrasser de cette pandémie de conneries d’incompétents psychopathes, sortons nos fourchettes et cuillères et… continuons à manger de la junkfood ?

[1] SÉCURITÉ : Tranquillité d’esprit bien ou mal fondée dans une occasion où il pourrait y avoir sujet de craindre. Se prend aussi pour indiquer non pas la tranquillité d’un seul homme, mais celle d’un peuple, d’une association, d’une corporation entière.

[2] SANITAIRE : Qui a rapport à la conservation de la santé publique

[3] DISTANCER : Espacer.

[4] SOCIAL : Qui concerne la société. Qui convient, qui est propre à la société. Il se dit, par opposition à politique, des conditions qui, laissant en dehors la forme des gouvernements, se rapportent au développement intellectuel, moral et matériel des masses populaires.

[5] BÂILLON : Petite barre de bois ou de fer qu’on met entre les dents pour empêcher de parler ou d’appeler. Petit panier qu’on adapte au nez d’un animal pour l’empêcher de mordre. Lien avec lequel on réunit les mâchoires d’un chien, pour le même but. Terme de médecine : instrument qui sert à tenir la bouche ouverte lorsqu’on veut l’explorer.