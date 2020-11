Archéologie

Article inédit, retranscrit en septembre 2018.

« Après l’ère industrielle, chez nous, il y a eu les grands procès et les boycotts.

— Des procès ?

— Tous les gens qui fabriquaient des produits nocifs contre la santé des humains des animaux et des plantes ont été jugées coupables de génocides et de crime contre la planète.

— Ah oui ? Qui ?

— L’industrie agro-alimentaire et chimique, les fabricants d’armes de tabac et d’alcool, les industries pharmaceutiques et nucléaires, les constructeurs automobiles, les architectes, beaucoup de médecins, et les politiciens qui s’étaient enrichis en les laissant faire.

— Ça fait du monde, hein ?

— Ah, c’était le guerre civile ! Après, il y a eu le boycott.

— Le boycott ?

— Tout ce qui était mauvais pour la vie, on l’achetait plus, ou on jetait.

— C’était l’arme absolue ; plus d’achat : plus de pouvoir. L’armée et la police pouvaient rien contre le boycott.

— Comment ça s’appelle déjà cette époque ?

— Euh… « Le chaos pré-renaissance ».

— Ah, y a quand même eu une renaissance ?

— Ah oui !«

— La Belle Verte (1996) Coline Serreau.

Cela mérite réflexion.