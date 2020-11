Extrême, Ultra, Hyper…

Écrit en septembre 2018 et publié dans le n°5 de janvier 2019.

ou l’usage immodéré de superlatifs

« Il est moins rare de trouver de l’esprit que des gens qui se servent du leur, ou qui fassent valoir celui des autres et le mettent à quelque usage.«

— La Bruyère, Les Caractères, ou les mœurs de ce siècle, II.

Extrême : adjectif, qui est tout à fait au bout ; l’extrême limite ; à l’extrême frontière. Parti extrême, parti violent, hasardeux ; qui est éloigné de l’état modéré.

Ultra : préfixe qui est employé en composition pour désigner ce qui est au delà des bornes raisonnables. Par extension, il se dit de tous ceux qui exagèrent quelque théorie.

Hyper : préfixe représentant une préposition grecque qui signifie au-dessus, au delà ; il exprime en général l’excès, le plus haut degré.

« Il y a deux sortes d’usages, le bon et le mauvais.«

— François de Callières, Mots à la mode, 2e conv.

« Sa trop immodérée cupidité de dominer. »

— Amyot, Déméter. 36.

Superlatif : terme de grammaire qui exprime la qualité bonne ou mauvaise portée au plus haut degré.

À notre époque, où la leçon de morale politique, à prétention de « justice républicaine », est mise en avant pour cacher cette haine viscérale envers le peuple, le politicien professionnel [baptisé politiste] , sous fausse vertu de modération, pratique l’excès immodéré de langage pour dénoncer tout ce qui n’est pas favorable à la bonne marche fanatique de la pensée unique, la morale marchande.

« La haine confond tout, et, quoiqu’on lui propose, En son propre aliment convertit toute chose.«

— Rotr., Bélis. IV, 1.

Entre :

un chef d’État insultant le peuple à chaque discours et donnant des leçons à ses confrères afin de tout céder au tout marchand ;

un magistrat, chargé de l’administration générale d’un département, insultant le peuple à chaque allocution et menaçant un élu local lorsque celui-ci ne suit point le pas cadencé vers le tout marchand, donc vers une plus grande dette ;

des forces de l’ordre riant du désordre devant un dangereux spectacle de pur chaos émotionnel et complotant pour exécuter la sale besogne de la pensée marchande dominante ;

et un élu local s’imaginant être le porteur de lumière en préférant un vain projet à grands coups de financements et de subventions plutôt qu’au bien-être commun de la population sujette à contribution ;

la guerre est officiellement déclarée à toute personne ayant un peu de bon sens, d’esprit critique ou de libre arbitre.

« Républicain farouche, où vas-tu t’emporter ? N’as-tu voulu me voir que pour mieux m’insulter ?«

— Voltaire, Mort de César, III, 4.

L’on comprend que tout cet appareil mental se construit dans des formes de représentation pas du tout innocentes.

Ces systèmes de représentation, du langage et des images, sont constamment entretenus par les masses médias. Suite continue de guerres pacificatrices, celles-ci ont été et sont encore l’enjeu de la parole, du langage, de la rhétorique et de la dialectique.

Dès lors qu’un bloc s’accapare le monopole de cette parole, il s’accapare celui de la pensée, de la logique, de la pensée dominante et de l’idéologie dominante. Si les mots ont un sens, leur mauvaise utilisation nuit gravement à la société.

La manipulation du langage est une constante de tout régime totalitaire ; elle lui permet de changer le monde à son avantage. Aucun mot n’est anodin, surtout utilisé par des experts, des spécialistes en communication.

Arrive la bonne vieille tentation de la mise à l’index par les seuls détenteurs de la « Vérité Vraie ». La logique n’a jamais conduit et ne conduira jamais à la vérité. Et pourtant, la logique de la pensée dominante définit une vérité par la qualité des choses apparaissant telles qu’elles ne sont pas.

N’aimez-vous pas l’inaction ? Vous êtes diagnostiqué hyper-actif.

Êtes-vous créatif ? Alors vous êtes hyper-sensible.

Vivez-vous une émotion ? Vous êtes donc hyper-émotif.

Avez-vous l’esprit critique ? Vous êtes alors extrémiste.

Aimeriez-vous vivre dans le respect de l’égalité, dans le partage ? Vous êtes ultra-gauchiste.

Rêvez-vous d’harmonie ? Vous êtes alors sectaire extrémiste.

Êtes-vous humble ? Vous êtes donc médiocre, sans éclat.

Dans tous les cas, vous êtes [pour eux] une merde qu’il faut manipuler à grands coups de médicaments, qu’il faut suspecter de terrorisme, qu’il faut éradiquer lors d’un regroupement et qu’il faut traiter et ruiner pour l’avancée inique de l’unique pensée.

RESPIREZ !

vous n’êtes pas ces ordures !

RESPIREZ À FOND !

et connectez-vous à

vôtre justesse,

vôtre Maître Cœur,

votre Enfant intérieur

RESPIREZ