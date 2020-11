Gros article inédit, écrit en novembre 2018.

XÉNOPHOBIE VS RACISME &

MIGRATION PROGRAMMÉE

« C’est une erreur de croire nécessairement faux ce qu’on ne comprend pas.«

— Gandhi.

Le Racisme & la Migration programmée sont devenus les enjeux de la géopolitique économique planétaire post-moderne. C’est un fait. Utilisant la xénophobie, naturelle à tout peuple, l’art de la manipulation par l’argument et la peur est en train de façonner le présent, ce futur imaginé par de grands malades — pardon — imaginé par des illuminés — pardon — imaginé par des élites économiques pseudo-intellectuelles qui, en fin de compte, n’ont que ça à foutre de leur vie de nantis.

Ben oui ! Ils ne bossent pas pour bouffer, eux !

Après la colonisation des terres, celle des peuples, nous passons à la colonisation des esprits, du virtuel, toujours dans un but matérialiste de possession et tant pis pour la civilisation.

« Colonisation : tête de pont dans une civilisation de la barbarie d’où, à n’importe quel moment, peut déboucher la négation pure et simple de la civilisation. »

— Discours sur le Colonialisme, Aimé Césaire (1950).

1 — La XÉNOPHOBIE

Nous, provinciaux hyper-ruraux, n’avons absolument rien à envier aux métropoles-capitales concernant les patchworks ethniques. Qu’ils viennent de péninsules latines, de conquêtes saxonphones, d’Europe slavophone comme romanophone, d’anciennes colonies passivées — pardon — pacifiées et même d’île départementalisée d’archipels arabo-anglophones… nous sommes un composite humain.

La migration a toujours existé. Parfois sporadique, parfois par vagues envahissantes (les germains et antiques méditerranéens ont été les premiers connus par chez nous, ayant marqué l’Histoire. Comme il semble ne pas y avoir de trace écrite, il ne serait être question de protohistoire comme de préhistoire) .

Les raisons sont économiques et politiques : la conquête de nouveaux comme la perte d’anciens territoires, la soif de richesses, la faim, ou la nécessité de ne pas rester servile, comme de ne pas crever.

« Toutes vos peurs sont des sous-produits d’identification«

— Beyond Psychology, Bhagwan Shree Rajneesh (Osho).

Nous sommes tous issus de migrations, tous !

sans aucune exception !

Une fois pleinement installé sur un territoire, aussi petit soit-il, il est dans la norme de vouloir le protéger comme le défendre. La xénophobie (peur de l’étranger) est en somme commune à toute famille, tout clan, communauté, pays ou toute nation.

« La famille est à la source de toutes nos émotions, de tous nos combats, de nos jalousies, de nos peurs, de notre faiblesses et de notre force.

— La Geste des Chevaliers Dragons, Tome 3,

Ange & Guinebaud (2004).

Et voilà que le droit définit la xénophobie — naturellement protectrice parce que potentiellement salvatrice — en « haine xénophobe », « racisme » et « haine raciale » — norme imposée par une idéologie de politiciens — , dans le but d’assouvir, par l’opinion, la justice morale, les peuples quels qu’ils soient.

« Cette sorte d’unanimité morale est aujourd’hui apportée par l’ »antifascisme », mot cliché, mot gigogne (ou mot-valise), fantasmatique et exorcistique de la moderne démonologie, et ses succédanés (dont le plus saillant et indéfini est « racisme« […]). Il s’agit d’un phénomène ressortissant de la psychologie collective sidérante et passionnelle, qui est nécessaire pour pallier les conséquences désastreuses qu’aurait un procès de rupture contre le système. Mais il n’y a pas ou peu de difficultés de ce point de vue, lorsqu’une idéologie unique et totalitaire habite la société avec la force formidable d’une foi totalitaire et quasi théologique au point d’occulter le sens commun.«

— Le Théâtre de Satan, Décadence du droit, Partialité des juges,

Éric Delcroix (2002).

C’est là pure manipulation moraliste, ayant pour but ultime l’annihilation de toute pensée protectrice, de tout réflexe protecteur.

« Vous ne savez pas quand viendra la prochaine loi qui pourrait bien vous frapper et transformer vos opinions en délits.«

— À qui profite la loi antiraciste, Bernhard Schaub.

2 — Le RACISME

« Les pensées racistes ordinaires ne vont en général pas très loin ; mais il n’est pas nécessaire de voir loin pour y être entraîné. »

— Les Pensées, André Frossard.

Le racisme est une idéologie inventée au XIXe siècle, issue de la théorie de races du XVIIIe siècle — Voltaire a été un précurseur du racisme en comparant dans un de ses écrits les « nègres » avec une race canine… c’est, en fait, normal de la part d’un actionnaire de convois négriers de l’époque .

« Moins le blanc est intelligent, plus le noir lui paraît bête.«

— Voyage au Congo, André Gide (1926).

Le travail de mise en ordre et de classification de la nature, organisant de manière logique les organismes vivants, fut établi pour la commodité des chercheurs. Elles vont s’accompagner, presque indépendamment, de classifications des êtres humains, selon des critères morphologiques ou culturels, servant cette fois-ci des intérêts davantage géopolitiques, donc économiques, que scientifiques. Mais la science, au service de la politique, avança l’idée que les hommes puissent être classés selon leurs caractéristiques physiques, en distinguant plusieurs races humaines qui mèneront aux débats idéologiques, au racisme et à l’eugénisme.

« L’égalité entre les hommes est une règle qui ne compte que des exceptions.«

— Ernest Jaubert.

Son but politique, donc économique, est d’exclure, ou de rendre servile à la société marchande par des moyens rendus légaux ou non, par la force, la ségrégation, la séquestration, l’expulsion, le meurtre programmé.

« Je n’engage que des domestiques idiots, les autres me volent. Ou alors des nègres… mais on ne trouve plus de nègres. Ils font tous la révolution ou leur licence de lettres.«

— Jacqueline Maillan, Archimède le clochard (1959)

Gilles Grangier, dial.: Michel Audiard.

Le racisme n’a rien à voir avec avec la croyance (religion).

« La croyance n’est qu’un mot, une pensée, c’est une chose absolument destructrice. Celle-ci divise les gens, les endurcit, les pousse à se haïr réciproquement, à cultiver la guerre d’une façon détournée.«

— Jiddu Krishnamurti.

Le racisme n’a rien à voir avec avec le genre (sexe) ou la culture (les lettres, les sciences, les beaux-arts ; l’instruction, l’éducation).

« Mais l’on essaie aujourd’hui de changer les femmes en hommes et les hommes en femmes. On devrait au moins pouvoir dire que c’est dommage. Mais non, on se fait alors traiter de sexiste. Pourtant il n’est pas question de supériorité ou d’infériorité, seulement de différences entre les sexes. La problématique du mélange des peuples et des races est liée. Il faut commencer par se demander : est-ce vraiment un avantage pour les humains ou ne vaudrait-il pas mieux que chacun développe sa culture chez soi, pour ensuite rendre visite aux autres et apprécier leurs différences ?«

— À qui profite la loi antiraciste, Bernhard Schaub.

3 — La MIGRATION PROGRAMMÉE

« La politique migratoire du néolibéralisme a davantage pour but de déstabiliser le marché mondial du travail que de freiner l’immigration.«

— Sous-commandant Marcos de l’Armée zapatiste.

Actuellement, où aucune guerre-planétaire-à-extermination-massive-systémique ne « règle le problème de surpopulation« — un pion de l’échiquier est comparable au millier, voire à la centaine de milliers d’individus — et l’enjeu politique ayant laissé pleine et entière place à l’économie de marché privé — on ne peut plus parler de géopolitique mais d’économie planétaire géo-politique privée — , le fait qu’un ou plusieurs pions soient déplacés, c’est tout un pan de l’économie locale, régionale, comme nationale qui risque d’être sapé, voir de s’effondrer et ce, aussi bien pour le territoire quitté que celui accueillant.

« Deux chercheurs en anthropologie de l’EHESS ont épluché 21 manuels d’histoire-géographie pour reconstituer la conception de l’immigration proposée aux collégiens français. Leur conclusion : ces ouvrages en relaient une vision positive et rassurante, pour les migrants comme pour les pays d’accueil, loin des drames migratoires actuels et de l’hostilité croissante de la population.«

— source égarée…

En effet, même si la société multi-nationale, devenue inter-nationale, trans-nationale et maintenant si gigantesque qu’elle est innommable, la migration est pour celle-là un enjeu boursier, de déstabilisation à objectif économique global, où elle seule pourra détenir le droit, la force et le contrôle. À chaque instant, elle grignote davantage.

« La stratégie des marchés est triple : les « guerres régionales » et les « conflits internes » prolifèrent ; le capital poursuit un objectif d’accumulation atypique ; et de grandes masses de travailleurs sont mobilisées. Résultat : une grande roue de millions de migrants à travers la planète. « Étrangers » dans un monde « sans frontières« , selon la promesse des vainqueurs de la guerre froide, ils souffrent de persécutions xénophobes, de la précarité de l’emploi, de la perte de leur identité culturelle, de la répression policière et de la faim, quand on ne les jette pas en prison ou qu’on ne les assassine. »

— Sous-commandant Marcos de l’Armée zapatiste,

La migration programmée est un tel business qu’il nous est impossible de l’entrevoir depuis les médias, mais sachez que vous payez ce trafic, puisque c’est vous qui payez tout.

« Deux milliards d’impôts ! J’appelle plus ça du budget, j’appelle ça de l’attaque à main armée !«

— Jean-Paul Belmondo, La Chasse à l’homme (1964)

Édouard Molinaro, dial.: Michel Audiard.

Et puis, le tourisme est [était ?] l’avenir de l’économie mondiale !

« J’ai voulu faire l’interview d’une famille de réfugiés politiques récemment installée dans la commune : personne. J’ai donc toqué chez des voisins, réfugiés économiques, arrivés en même temps : personne. Au bout de cinq portes, derrière lesquelles personne ne répondait, je suis allé me renseigner auprès du gardien de l’immeuble… Ils étaient tous retournés dans leur pays, le temps des vacances…«

— Une connaissance journalistique (en aparté).

4 — Le cas d’un EXILÉ

Savez-vous combien coûte l’expulsion d’un exilé ? Je n’ai trouvé aucune trace chiffrant cette importante information… Et pourtant, le contribuable paie cette action quasi-quotidienne sur tout le territoire national. La recherche « coût d’expulsion d’un exilé » sur le ouèbe vous amène à de la dentisterie (à propos d’extraction d’une dent), ou aux taux de l’impôt sur la grosse fortune menant à l’exil fiscal…

« Sort le champagne ! Ce monde-là ne fonctionne pas au beaujolais.«

— Alexandre Rignault, Le Baron de l’écluse (1960)

Jean Delannoy, dial.: Michel Audiard.

Et là, miracle ! une émission propagandiste pro-migrants lâche une perle : 26.000 €. Même si le chiffre est faux, cela peut nous permettre d’en faire une estimation.

« L’addition, c’est pour vous. » —

Le Grand Restaurant (1966) Jacques Besnard.

Dans les pratiques d’expulsion, cela peut varier d’un département à l’autre : dans l’un, le recours juridique rend la procédure fluide, voire invisible ; dans l’autre, l’officier d’état préfère faire jouer l’affect par l’action de forces armées.

« Ce sont les despotes maladroits qui se servent des baïonnettes, l’art de la tyrannie est de faire la même chose avec des juges.«

— Camille Desmoulins.

Est-il marrant de constater que les intervenants bloquant l’immigration non programmée sont, pour beaucoup trop, issus de l’immigration ?

« Ce sont les gens les plus médiocres qui sont les plus ambitieux, et par suite les plus agissants.«

— Recherches sur l’art de parvenir, Maurice Joly (1868).

Auraient-ils peur de devoir un jour céder leur place ? Ou est-ce la « reproduction » des « souffrances subies » connue par le monde de la psychologie ?

« C’est du travail bien fait.«

— Jean Rochefort, Le Grand Blond

avec une chaussure noire (1972) Yves Robert.

Là où cela devient intéressant, c’est que l’installation d’un groupe de réfugiés est validé par la Doxa, même si cela engendre des problèmes sociaux et sociétaux et crée du communautarisme à la saxonne — c’est-à-dire : repliée sur soi-même — ; par contre, un exilé débrouillard, qui s’est parfaitement intégré dans la société, est un danger pour l’administration.

CONCLUSION ?

« C’est un montage.

— Un montage ? C’est possible. C’est rudement bien fichu, mais c’est possible.«

— Bernard Blier & Jean Rochefort, Le Grand Blond avec

une chaussure noire (1972) Yves Robert.

Que ce soit par un putsch, une révolution politique, économique, agraire et j’en oublie… la Stratégie du choc est le seul moyen de créer une crise dont le seul remède est le but à atteindre.

« C’est une classe qui a fait la Réforme et qui en a recueilli les avantages, c’est une classe qui a fait la Révolution française et qui en exploite les profits, mettant en coupe réglée tous les malheureux qui l’ont servie pour lui procurer la victoire.«

— Élisée Reclus.

Lorsque vous voyez, entendez ou lisez, un « expert » dire que ceci ou cela est bon pour la société, bon pour l’économie, l’environnement, la planète et qu’il va vous falloir faire des efforts, des sacrifices, pour améliorer le système pourtant si beau, si brillant, si blanc, dites-vous bien que l’on vous fait prendre des vessies pour des lanternes, tout en tentant de vous refourguer un chocolat blanc avec un dauphin dessus.

« La situation est grave, mais non désespérée. Une fois de plus, la France doit faire face à des événements qui exigent de la part de tout ses citoyens un total esprit d’abnégation.«

— Bernard Blier, Les Chinois à Paris (1974) Jean Yanne.

« Le bonheur est au bout du sacrifice«

— Ib.





Des solutions ?

« Vivre est la chose la plus rare. La plupart des gens se contente d’exister.«

— Oscar Wilde.

« C’est quand on n’a plus rien à espérer qu’il ne faut désespérer de rien.«

— Sénèque.

« Tu dois devenir l’homme que tu es. Fais ce que toi seul peux faire. Deviens sans cesse celui que tu es, sois le maître et le sculpteur de toi-même.«

— Friedrich Nietzsche.

« Le secret du changement consiste à concentrer son énergie pour créer du nouveau, et non pas pour se battre contre l’ancien.«

— Dan Millman.

Faites votre choix,

le bon choix.

Faites le choix du Cœur.