Inédit (sept. 2020)…

2020 solo

La première fois que j’avais vu cette illustration, c’était au début de l’année. Le symbole était pour moi assez fort : ma voie pouvait être enfin tracée. Cela signifiait pour moi la fin des emmerdes, la fin des obstacles à ma vie, mon avenir proche de totale liberté !.. et

PATATRAS !

Cette image est bien une voie tracée, mais pas celle que j’imaginais pour moi, pour qui que ce soit d’ailleurs… et pourtant, on y va, tous, tout seuls et

DROIT DEDANS