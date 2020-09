Article paru dans le n°7 de mai 2019.

LA DROGUE DU PEUPLE

Le sentiment emprunté à l’émotion est supercherie du mental. Une personne émotive et de sentiment emprunté à l’émotion, est enfermée dans ses structures mentales ; impossible d’y pénétrer ; elle a elle-même perdu tout contact avec son cœur ; perdu tout contact avec son ressenti ; perdu tout contact avec sa justesse ; perdu tout contact avec l’instant présent.

Il est très facile de s’intoxiquer à l’adrénaline (adrénaline créée par le sentiment entretenu emprunté à l’émotion) , c’est une dépendance, une drogue dure. Et l’adrénaline à haute dose est toxique au corps ; aux organes, aux fluides et à l’ossature.

Comme chaque sentiment entretenu et emprunté à une émotion n’est jamais seul, cette même personne – alors totalement inconsciente – vit des richesses de jouissance quasi-permanente dans son espace-temps.

Sympa, non ?

Mais quelle fatigue cela doit procurer…

Et que de névroses à gérer…

Et que de problèmes de santé…

Et que de malchance, de fatalité… de destin.

Si tu te sens quelque-peu proche de cette personne : apprend à apprendre et, commence à respirer.

Res-Pi-Re ! Res-Pi-Re !

Les pieds nus au contact du sol, les articulations relâchées :

Res-Pi-Re ! Res-Pi-Re !

&

Jou-I !

Lorsque je suis juste dans mes émotions, je suis juste avec moi-même et je suis relié à l’univers.