Article inédit, écrit, MeP & MeL le mardi 3 novembre 2020.

Au vu du délire totalitaire que nous vivons auquel nous survivons, je me suis farfouillé les méninges pour trouver une échappatoire, mais pas trop dangereuse (pourquoi se foutre sur la gueule demain matin ?) !

Re-listons toutes ces merdes décisions autoritaires :

+ confinement, couvre-feu et reconfinement : atteinte à la liberté de circulation, isolation sociale, fracture sociale, mal-nutrition ;

; + odieux continuel matraquage médiatique (je suis athée) : propagande, fausses informations, atteinte à la liberté d’expression, endoctrinement, manipulation, peur, confusion ;

; + passages répétitifs et confus des élites, ministres et autres « experts de la situation » : autoritarisme, fausses informations, propagande, atteinte à la liberté d’expression, endoctrinement, angoisse, confusion ;

; + les gamins et ados contraints de porter le masque durant toute une journée : maltraitance caractérisée ;

; + tout travailleur contraint de porter le masque durant toute une journée : maltraitance caractérisée ;

; + enseignement à tendance propagandiste exponentielle : endoctrinement, angoisse, confusion ;

; + restriction des liens familiaux et sociaux : isolement, exclusion, appauvrissement intellectuel, physique, immunitaire et psychologique ;

; + vérifications avec, s’il y a lieu, menaces de contravention, jugement rapide, prison : maltraitance caractérisée…

J’en oublie très certainement et vous me pardonnerez par avance, cher lecteur doigté, ces manques de mémoire.

Tout ça me paraissait et me parait encore être de la dérive sectaire, non ? Je me suis mis en tête de recourir à l' »AntiSecte légale »…

« La [MinaDudule] observe et analyse le phénomène sectaire, coordonne l’action préventive et répressive des pouvoirs publics à l’encontre des dérives sectaires, et informe le public sur les risques et les dangers auxquels il est exposé.«

Plusieurs thèmes sont abordés : dérives sectaires et santé, et enfance et éducation, et vie professionnelle, et vie publique et associative, et international. Tout un programme !

« La dérive sectaire

Il s’agit d’un DÉVOIEMENT DE LA LIBERTÉ DE PENSÉE, D’OPINION ou de religion QUI PORTE ATTEINTE À L’ORDRE PUBLIC, aux lois ou aux règlements, AUX DROITS FONDAMENTAUX, À LA SÉCURITÉ OU À L’INTÉGRITÉ DES PERSONNES. ELLE SE CARACTÉRISE PAR LA MISE EN ŒUVRE, par un groupe organisé ou par un individu isolé, quelle que soit sa nature ou son activité, DE PRESSIONS OU DE TECHNIQUES AYANT POUR BUT DE CRÉER, DE MAINTENIR OU D’EXPLOITER CHEZ UNE PERSONNE UN ÉTAT DE SUJÉTION PSYCHOLOGIQUE OU PHYSIQUE, la PRIVANT D’UNE PARTIE DE SON LIBRE ARBITRE, avec des CONSÉQUENCES DOMMAGEABLES POUR CETTE PERSONNE, SON ENTOURAGE OU POUR LA SOCIÉTÉ.«

Oh la la ! Ne serions-nous pas en plein dedans ?

Plouf plouf… Ah ben si…

« Que dit la loi ?

[…] La loi fixe donc des bornes qui sanctionnent les abus de ces libertés, sous le contrôle du juge. »

Mazette !

Et c’est là que sont balancés à la gueule les extraits motivants des Textes fondateurs :

« — Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 —

Art. 4. — LA LIBERTÉ CONSISTE À POUVOIR FAIRE TOUT CE QUI NE NUIT PAS À AUTRUI : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi.

Art. 10. — NUL NE DOIT ÊTRE INQUIÉTÉ POUR SES OPINIONS, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi.

Art. 11. — LA LIBRE COMMUNICATION DES PENSÉES ET DES OPINIONS EST UN DES DROITS LES PLUS PRÉCIEUX DE L’HOMME : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi.

— Constitution française du 4 octobre 1958 —

Article Premier — La […] est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée.

La loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales.

— Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État —

Article 1 — LA RÉPUBLIQUE ASSURE LA LIBERTÉ DE CONSCIENCE. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public.«

Mais c’est que du bon ! Ouais : « des cultes« , on parle toujours de sectes.

Alors, comment détecter la dérive sectaire ?

« Des critères élaborés sur la base du travail accompli par plusieurs commissions d’enquêtes parlementaires ont permis d’établir un faisceau d’indices facilitant la caractérisation d’un risque de dérive sectaire [ah, pas de virgule…] :

la DÉSTABILISATION MENTALE [ OUI ]

] le CARACTÈRE EXORBITANT DES EXIGENCES FINANCIÈRES [ OUI ]

] la RUPTURE AVEC L’ENVIRONNEMENT D’ORIGINE [ OUI ]

] l’existence d’ATTEINTES À L’INTÉGRITÉ PHYSIQUE [ OUI ]

] l’EMBRIGADEMENT DES ENFANTS [ OUI ]

] le DISCOURS ANTISOCIAL [ OUI ]

] les TROUBLES À L’ORDRE PUBLIC [ OUI ]

] l’importance des DÉMÊLÉS JUDICIAIRES [ ça vient, ça vient ]

] l’éventuel DÉTOURNEMENT DES CIRCUITS ÉCONOMIQUES TRADITIONNELS [ OUI ]

] les tentatives d’INFILTRATION DES POUVOIRS PUBLICS [OUI].

Un seul critère ne suffit pas pour établir l’existence d’une dérive sectaire et tous les critères n’ont pas la même valeur. Le premier critère (DÉSTABILISATION MENTALE) est toutefois toujours présent dans les cas de dérives sectaires.«

Zarmah la rousse ! c’est exactement ce que nous tous subissons depuis février 20/20 !

MALHEUREUSEMENT,

je dis bien MALHEUREUSEMENT !..

… sur l’entête du site de La MinaDudule,

l’ont peut admirer que c’est un service proposé par

le premier ministre !

Et merde !