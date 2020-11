Article inédit, écrit en octobre 2018.

TOILETTES

Suite à la pression d’un sombre lobby associatif féministe d’un pays qui, joint à ses deux voisins scandinaves, donne l’apparence d’une forme plus ou moins phallique, une loi nationale est tombée, obligeant les hommes à pisser comme les dames, aussi bien dans les toilettes publiques qu’à la maison.

La raison ? En fait, il y en aurait plusieurs :

La première serait une question d’hygiène… pourquoi pas.

La seconde serait le fait que les hommes ne savent pas cibler… techniquement parlant, le prépuce peut faire obstacle à la visée, donc pourquoi pas… mais, rien n’empêche ces messieurs à décalotter quelque-peu pour pointer mieux…

La troisième serait la difficulté des dames à devoir, systématiquement ! rabattre la lunette des toilettes avant de s’y poser… allons bon… la manœuvre serait-elle si acrobatique pour contraindre par une loi un oubli ?

Là, où le sujet devient intéressant, est que ces dames ne font pas mieux que ces messieurs : la lunette restant posée sur la cuvette après leur départ, ces messieurs, n’y prêtant guère plus d’attention, vont, comme à l’accoutumée, pisser plus ou moins de traviole, arrosant la lunette comme si elle n’y était pas…

Revenons un instant sur le physique de l’animal bipède dit humain mâle : de part les positionnements de la vessie et du canal évacuant son contenu, beaucoup d’hommes ne peuvent pisser assis. Certains vont même pisser debout avant de caguer assis [et ce n’est pas un problème prostatique] .

« Corvée de chiottes.

Il est aussi utile de penser à celles & ceux qui nettoient ; je parle d’expérience et franchement ! parfois, j’ai de drôles de surprises, au point de me demander : « mais… comment arrivent- ils à en mettre là ???« «

— Témoignage de la maman d’un CaCaien.

Là, où le sujet devient passionnant, est que, la lunette baissée ou pas, personne ne s’est, légalement comme pratiquement, jamais intéressé au couvercle des toilettes, pourtant existant et fort utile, voire indispensable ! Indispensable pour les motifs suivants :

1) cela fait plus propre ;

2) lorsqu’il y a de fortes odeurs, telles fécales, le fait de baisser le couvercle peut réduire les émanations (de vous à moi, le fait de craquer une allumette avant de sortir efface efficacement les dites odeurs et coûte beaucoup moins cher qu’un sur-odorant inefficace et polluant) ;

3) cela peut éviter tout objet de tomber disgracieusement dans le fond, avant comme après usage des dites toilettes ; que cet objet soit des lunettes (de vue comme de soleil) , un objet précieux, un fer-à-friser, les clés de voiture comme de la maison… voir le téléphone mobile ! Et ça, personne n’y pense jamais !.. jusqu’à ce que cela arrive… « Et merde ! »

Cette loi nationale, tellement nécessaire au bon fonctionnement sociétal de notre société équitable, les parlementaires transnationaux sont, en ce moment même, à parlementer dessus, afin de voir comment la faire appliquer à tous les états membres…

Évidemment !

Le couvercle n’y est toujours pas abordé.