LA HIÉRARCHIE MONDIALE

LA HIÉRAR CHIE MONDIALE

& son système

— unique en son genre —

de vases communicant(e)s…

C’est uniquement ça, l’économie de ruissellement !

____________

Vase (au masculin) : sorte de récipient destiné à contenir des liquides.

Vase (au féminin) : Limon (dépôt de terre divisée et de débris organiques) déposé au fond des étendues d’eau.

Principe des vases communicants ou principe d’hydrostatique : lorsqu’un liquide pesant est en équilibre dans deux vases qui communiquent, la pression sur une même couche horizontale est la même dans les deux vases.

Théorie du ruissellement : théorie politique fumeuse sur l’économie, considérée comme libérale, selon laquelle, sauf destruction ou accumulation de monnaie, les revenus des individus les plus riches sont in fine réinjectés dans l’économie, soit par le biais de leur consommation, soit par celui de l’investissement, contribuant ainsi, directement ou indirectement, à l’activité économique générale et à l’emploi dans le reste de la société. On voit bien ce que ça donne actuellement…