Article inédit ! écrit en octobre 2019.

Entre le dérèglement climatique (1) , la dérégulation des paris sur les faillites (2) , l’industrialisation généralisé à hauts degrés de pollution planétaire et à la morale écolo (3) , le manque d’eau potable grandissant (4) , une politique devenue sans vergogne pro fric et totalement anti-sociale (5)(6) , nous allons tous finir par nous noyer (7) …

__________

(1) on va bien finir par y croire…

(2) je ne sais même plus si on a encore le triple A, telle une belle andouillette AOC… Quand des banquiers sont au pouvoir, c’est le pays que l’on dégraisse par la dette.

(3) on a bien compris qu’un logo vert, une pastille sur un emballage ou une « taxe-€CO » ne suffit pas et que ce sont tous les Terriens qui le payent, indirectement ou pas, de leur vie.

(4) il était temps : plus de 78% de la population vivant sur Terre n’y a jamais eu accès…

(5) voir (2).

(6) alors que notre dernière constitution nationale combat encore, dans les textes, la défense des plus faibles…

(7) ça pue le noachisme sectaire ce truc là (religion dédiée à notre prétendu ancêtre commun : Noé, ainsi qu’à son arche). On va finir animiste et redevenir Cro-magnon.

Ah ben non… Nous allons finir là :

Arrêtons enfin d’imaginer que tout va bien !

Tout ne va pas si mal non plus, mais !..

à chaque seconde qui passe,

les « maîtres » de cet « univers normalisé »

vont si bien « tout réguler »…

qu’il en sera bientôt fini de toute cette merde !

Tendre la main, c’est tout ce qui ne va pas tarder à nous rester… avant l’asphyxie !

Alors tendons-la et acceptons enfin celles qui nous sont tendues.

ADDENDUM

Même ça, c’est maintenant interdit !