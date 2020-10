La Tapette-à-doigts : Communauté

Article inédit écrit en avril 2019.

Étrange tout de même que le terme « Communauté Gay » soit utilisé dans notre si beau pays… Pourquoi ? Parce qu’il n’a en commun que la sexualité. Bon, d’accord, on l’utilise abondamment dans les pays d’outre-manche et outre-atlantique-du-nord à langage anglo-bas-saxon… Mais La Communauté veut dire plein de choses pour ces gens-là, tellement de choses souvent incohérentes pour nous…

Et chez nous ? On a beau avoir été la préférence de Hautes comme basses-cours eutropéennes jusqu’à la révolution parisienne et été plutôt tranquille, malgré une haute surveillance, jusqu’à l’invasion d’anti-plein-de-trucs-non-conformes-à-la-bonne-marche ; la résurgence de l’homosexualité est, il faut le reconnaître, issue du mouvement de libération sexuel anarcho-plus-ou-moins-communiste féministe, puis socialo-trotskiste ; ça reste toujours, pour tout-à-chacun, le « chacun pour soi » conservateur de cette grande communauté de mœurs. À se demander si le Coq chantant, les ergots plantés dans la merde, ne serait pas davantage un symbole de l’individu homosexuel masculin.





Cependant, cette pseudo-communauté a toujours été manipulée par un groupement d’intérêt à tendance « pédophile » — je préfère pédoclaste (casseur d’enfant), parce qu’aimer un enfant ne mène pas du tout au viole ou au meurtre par violences du dit enfant— et ces gens là, méchamment perfides, ont toujours été derrière les homos… enfin concernant la mise en avant des mœurs… parce qu’économiquement, ça a d’abord été la communauté économique citadine juive qui s’en est occupée — chez les copines Goudous, ça a été la mafia corse, mais elle n’a pas su développer ce secteur économique — .

Quoi ? Appelons un chien : un chien et un chat : un chat ! Alors me taxer de —iste serait totalement déplacé.

Donc, sans recréer l’amalgame : homosexuel = pédophile qui, d’ailleurs, est présenté quotidiennement par le pouvoir pseudo-moraliste en place, les mouvements homosexuels qui voulaient le droit à la différence étaient dirigées par ce groupement pédoclaste. Oui, oui, je parle bien de cette bourgeoisie ténue et bien portante qui lorgnait les souris de l’opéra — mineures prépubères en tenues légères, voir même sans la moindre tenue — et dont la descendance pratiquait, il y a encore peu, ces détournements d’enfants parqués dans un haras coloré à la Ok-Coral ; parce que :

POUVOIR implique IRRESPONSABILITÉ.

Cet amalgame est si bien encré dans la morale, que des élus hétéro-bien-pensants rebaptisent actuellement, et à grands frais, une placette, une ruelle d’une capitale par les noms d’assassins violeurs d’enfants, alors jugés et condamnés à mort sous l’ancien régime, avec inscriptions dénonçant cet ancien régime de criminel homophobe.

Un comble !