Flash 1nfO

Article inédit ! écrit & réalisé en décembre 2019.

Un sociologue, expert en droit fiscal, a préconisé au gouvernement de se servir de la prochaine modification fiscale, sur la taxe foncière et celle d’habitation, en plus de la TVA sociale déjà en application, pour créer une taxe d’habitation sociale. Au contraire de la TVA, où tout le monde paye le même impôt indirect, la prochaine taxe d’habitation sera au prorata de la richesse de la commune, ajoutée à celle de la communauté citadine ou rurale, du département et de la région. En effet, plus la richesse est élevée, plus les impôts seront réduits. Cela permettra aux secteurs riches de ne jamais devenir pauvres ?

« Vive les technocrates ! On s’y met quand ?« , a répondu notre président, à la lecture du projet de loi porté par le Sénat.